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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Великобритания введет санкции против Москвы, «Зенит» стал чемпионом, какие страны сократили инвестиции в Россию, как коронавирус SARS-CoV-2 мог существовать до пандемии; главные новости — в обзоре РБК

Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России

Всего в 2019 году зарубежные инвесторы вложились в 191 новый проект на территории России (в 2018-м было 211). Это самый низкий показатель с 2014 года, подсчитали эксперты аудиторско-консалтинговой компании EY.

  • Самой активно инвестирующей в российскую экономику страной стала Германия (36 проектов). Немцы вернули себе лидерство, которое удерживали в 2014–2016 годах. В 2018-м первое место занимали США, но по итогам прошлого года они откатились на четвертую позицию (с 33 до 20 проектов).
  • Второе место разделили между собой Китай и Франция: каждая страна вложила средства в 22 проекта на территории России.
  • В отраслевом разрезе лидерство сохранил агропродовольственный сектор. Второе место заняло производство машин и оборудования. Цифровые технологии опустились с третьего на седьмое место.

Великобритания утвердит санкции против россиян за нарушение прав человека

Британия впервые самостоятельно введет санкции после выхода из ЕС. О том, кто из иностранных граждан попадет под ограничения, в понедельник, 6 июля, объявит глава МИД Доминик Рааб, пишет Financial Times.

  • В список войдут те, кого Великобритания считает причастными к смерти адвоката Сергея Магнитского. Будут также наказаны граждане Саудовской Аравии, связанные с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.
  • Газета уточняет, что в списке будет несколько десятков человек: туда, по словам Рааба, попадут «мучители, убийцы и насильники». Санкции вступят в силу незамедлительно: активы этих лиц будут заморожены, им запретят въезд в страну.
  • Би-би-си уточняет, что кроме России и Саудовской Аравии под санкции попадет Северная Корея, а вот Китай они не затронут.

«Зенит» стал чемпионом России второй год подряд

Футбольный клуб «Зенит» под руководством тренера Сергея Семака сумел во второй раз стать победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда сделала это за четыре тура до окончания первенства благодаря победе над «Краснодаром».

  • В 26-м туре первенства «Зенит» на выезде обыграл команду Мурада Мусаева со счетом 4:2, гарантировав себе таким образом первое место в турнирной таблице по итогам сезона.
  • Всего за 26 матчей первенства «Зенит» набрал 62 очка. Отрыв от идущего на втором месте «Локомотива», таким образом, увеличился до 13 очков — в оставшихся четырех турах сезона «железнодорожники» уже не смогут догнать петербургский клуб.
  • Победа в чемпионате России стала для «Зенита» шестой в истории. По этому показателю команда сравнялась с ЦСКА. Ранее петербургский клуб выигрывал РПЛ в 2007, 2010, 2012, 2015 и 2019 годах. На счету команды также победа в чемпионате СССР 1984 года.


Ученый допустил существование SARS-CoV-2 в «спящем» режиме до пандемии

До начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 находился в «спящем» состоянии, допустил старший сотрудник Центра доказательной медицины в Оксфордском университете Том Джефферсон.

  • «Вероятно, мы наблюдаем «спящий» вирус, который активировался под воздействием природных условий», — пояснил исследователь.
  • Объяснением этому может быть только факт, что вирусы не приходят откуда-либо и никуда не уходят. По предположению ученого, кроме природных условий их активность может провоцировать скученность населения.
Автор: Сергей Витько
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