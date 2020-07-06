Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России
Всего в 2019 году зарубежные инвесторы вложились в 191 новый проект на территории России (в 2018-м было 211). Это самый низкий показатель с 2014 года, подсчитали эксперты аудиторско-консалтинговой компании EY.
- Самой активно инвестирующей в российскую экономику страной стала Германия (36 проектов). Немцы вернули себе лидерство, которое удерживали в 2014–2016 годах. В 2018-м первое место занимали США, но по итогам прошлого года они откатились на четвертую позицию (с 33 до 20 проектов).
- Второе место разделили между собой Китай и Франция: каждая страна вложила средства в 22 проекта на территории России.
- В отраслевом разрезе лидерство сохранил агропродовольственный сектор. Второе место заняло производство машин и оборудования. Цифровые технологии опустились с третьего на седьмое место.
Великобритания утвердит санкции против россиян за нарушение прав человека
Британия впервые самостоятельно введет санкции после выхода из ЕС. О том, кто из иностранных граждан попадет под ограничения, в понедельник, 6 июля, объявит глава МИД Доминик Рааб, пишет Financial Times.