Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Великобритания введет санкции против Москвы, «Зенит» стал чемпионом, какие страны сократили инвестиции в Россию, как коронавирус SARS-CoV-2 мог существовать до пандемии; главные новости — в обзоре РБК

Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России

Всего в 2019 году зарубежные инвесторы вложились в 191 новый проект на территории России (в 2018-м было 211). Это самый низкий показатель с 2014 года, подсчитали эксперты аудиторско-консалтинговой компании EY.

Самой активно инвестирующей в российскую экономику страной стала Германия (36 проектов). Немцы вернули себе лидерство, которое удерживали в 2014–2016 годах. В 2018-м первое место занимали США, но по итогам прошлого года они откатились на четвертую позицию (с 33 до 20 проектов).

Второе место разделили между собой Китай и Франция: каждая страна вложила средства в 22 проекта на территории России.

В отраслевом разрезе лидерство сохранил агропродовольственный сектор. Второе место заняло производство машин и оборудования. Цифровые технологии опустились с третьего на седьмое место.

Великобритания утвердит санкции против россиян за нарушение прав человека

Британия впервые самостоятельно введет санкции после выхода из ЕС. О том, кто из иностранных граждан попадет под ограничения, в понедельник, 6 июля, объявит глава МИД Доминик Рааб, пишет Financial Times.