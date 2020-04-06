Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
ФАС предложила запретить софт со скрытой функцией замедления батареи Технологии и медиа, 08:30 Эксперты предупредили о проблемах для коммунальщиков из-за коронавируса Экономика, 08:00 Роскачество увидело проблемы с долей жира в сыре «Российский» Общество, 08:00 В Томской области частично обрушилась стена больницы Общество, 07:57 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:53 Вирус на рынке страхования жизни: каких последствий ждать Pro, 07:51 СМИ узнали о новых мерах властей без «серьезной поддержки» бизнеса Экономика, 07:45 В Приморье число зараженных коронавирусом достигло восьми человек Общество, 07:32 Генсек ООН увидел рост домашнего насилия на фоне карантина из-за вируса Общество, 07:16 Предприниматели назвали сферы бизнеса с наибольшими убытками из-за вируса Финансы, 07:00 Две трети россиян негативно оценили 90-е Политика, 07:00 В Китае за сутки от коронавируса умер один человек Общество, 06:17 В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса Общество, 05:46 Bloomberg узнал о споре Москвы и Эр-Рияда по новой сделке о добыче нефти Бизнес, 05:33
Общество ,  
0 

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Конец тучных времен в экономике, Бориса Джонсона госпитализировали, власти проведут тестирование системообразующих компаний, где в России больше всего тратят на еду; главные новости — в обзоре РБК

Силуанов заявил об окончании тучных времен в экономике

В связи с пандемией коронавируса в российской экономике наступает новый этап, заявил глава Минфина Антон Силуанов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

  • «Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», — сказал он.
  • По его словам, Россия готова к этому — у Центробанка накоплен достаточный запас золотовалютных резервов, а резервов правительства хватит, чтобы отреагировать на изменения в экономике. При этом доходная база бюджета может уменьшиться, но власти были готовы и к этому, отметил Силуанов.
  • Золотовалютные резервы ЦБ за неделю, завершившуюся 20 марта, упали почти на 5,1%, или почти на $30 млрд (до $551,2 млрд). Регулятор предупредил, что распространение инфекции и меры по борьбе с ней вызовут сильное снижение экономической активности в России.

Аналитики назвали регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

Еда всегда была основной статьей расходов домохозяйств. Но если последние 15 лет ее доля постепенно снижалась, то теперь из-за кризиса и падения доходов она будет расти, считают аналитики АКРА.

  • В 2018 году только в десяти регионах доля трат населения на питание превышала 40% общих расходов. Сейчас их стало 14. Больше всего трат — у жителей Ингушетии (59%), Дагестана (55%) и Чукотки (48%).
  • В 11 субъектах расходы населения на еду составляют менее 30%. Меньше всего на питание уходит у жителей Ханты-Мансийского автономного округа (24%), Москвы (25%) и Московской области (25%).
  • Согласно прогнозу АКРА, по итогам 2020 года реальные располагаемые доходы граждан могут снизиться более чем на 5%. Это приведет к тому, что люди сократят расходы на дорогостоящие товары. А вместе с ростом потребительских цен это повлияет на увеличение доли расходов на питание.

Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса

Коронавирусную инфекцию у премьер-министра Великобритании обнаружили еще в конце марта, однако тот продолжал исполнять свои обязанности, находясь дома.

  • Как говорится в заявлении Даунинг-стрит, поскольку симптомы заболевания у Бориса Джонсона сохранялись в течение десяти дней, политика решили госпитализировать для проведения обследования. Следующее заседание правительства проведет министр иностранных дел Доминик Рааб.
  • Королева Великобритании Елизавета II выступила с обращением к нации. В своей речи королева вспомнила слова из песни времен Второй мировой войны We'll meet again («Мы встретимся снова»). «Хотя нам еще многое предстоит испытать, лучшие дни вернутся. Мы снова будем с нашими друзьями, с нашими семьями, мы встретимся снова», — сказала она.
  • Между тем премьер-министр Ирландии Лео Варадкар решил лично помочь врачам, борющимся с инфекцией. Раз в неделю он будет проводить первичное обследование по телефону. Варадкар ранее работал врачом и в марте вернулся в медицинский реестр, получив право практики.

Власти разработали для компаний стресс-тест с карантином и ₽89 за доллар

Правительство разработало два стресс-сценария развития кризиса в экономике. На их базе власти совместно с госбанками планируют организовать проверку финансовой устойчивости системообразующих компаний.

  • В первом стресс-сценарии карантин закончится летом, а нефть будет стоить $20 за баррель, во втором — экономическая активность будет заморожена до осени при нефти по $10. При этом ВВП страны сократится при любых условиях.
  • По результатам тестирования власти оценят потенциальные проблемы стратегических организаций — каждой из них банки присвоят категорию риска.
Автор: Сергей Витько
Теги: главные новости, последние новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter