Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Конец тучных времен в экономике, Бориса Джонсона госпитализировали, власти проведут тестирование системообразующих компаний, где в России больше всего тратят на еду; главные новости — в обзоре РБК

Силуанов заявил об окончании тучных времен в экономике

В связи с пандемией коронавируса в российской экономике наступает новый этап, заявил глава Минфина Антон Силуанов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

«Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», — сказал он.

По его словам, Россия готова к этому — у Центробанка накоплен достаточный запас золотовалютных резервов, а резервов правительства хватит, чтобы отреагировать на изменения в экономике. При этом доходная база бюджета может уменьшиться, но власти были готовы и к этому, отметил Силуанов.

Золотовалютные резервы ЦБ за неделю, завершившуюся 20 марта, упали почти на 5,1%, или почти на $30 млрд (до $551,2 млрд). Регулятор предупредил, что распространение инфекции и меры по борьбе с ней вызовут сильное снижение экономической активности в России.

Аналитики назвали регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

Еда всегда была основной статьей расходов домохозяйств. Но если последние 15 лет ее доля постепенно снижалась, то теперь из-за кризиса и падения доходов она будет расти, считают аналитики АКРА.