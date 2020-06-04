Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Кого коснутся новые санкции против «Северного потока-2», как пандемия отразится на безработице, кто первым обнаружил разлив топлива в Норильске, что грозит полицейскому по делу Джорджа Флойда; главные новости — в обзоре РБК

СМИ узнали о новых целях санкций США в отношении «Северного потока-2»

Bloomberg и Reuters ознакомились с законопроектом американских сенаторов, который в случае принятия может расширить санкции против трубопровода «Северный поток-2».

Согласно документу, ограничения, уже введенные против «Северного потока-2», распространятся на всю деятельность по прокладке труб и страхованию. В частности, они коснутся страховщиков трубоукладчика, лиц, предоставляющих портовые услуги, и судов, которые будут работать в тандеме с трубоукладчиком.

По данным Bloomberg, способное достроить газопровод судно «Академик Черский» должно работать в связке с трубоукладочной баржей «Фортуна», чтобы завершить строительство «Северного потока-2».

Сейчас оба судна стоят в немецком порту Мукран, который служит логистическим центром для Nord Stream 2. Застрахован ли «Академик Черский», не известно.

Экономисты описали сценарий «катастрофической» безработицы в России

Россия может столкнуться с массовой безработицей в случае затяжной пандемии коронавируса, полагают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Они составили три сценария развития ситуации.