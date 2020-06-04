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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Кого коснутся новые санкции против «Северного потока-2», как пандемия отразится на безработице, кто первым обнаружил разлив топлива в Норильске, что грозит полицейскому по делу Джорджа Флойда; главные новости — в обзоре РБК

СМИ узнали о новых целях санкций США в отношении «Северного потока-2»

Bloomberg и Reuters ознакомились с законопроектом американских сенаторов, который в случае принятия может расширить санкции против трубопровода «Северный поток-2».

  • Согласно документу, ограничения, уже введенные против «Северного потока-2», распространятся на всю деятельность по прокладке труб и страхованию. В частности, они коснутся страховщиков трубоукладчика, лиц, предоставляющих портовые услуги, и судов, которые будут работать в тандеме с трубоукладчиком.
  • По данным Bloomberg, способное достроить газопровод судно «Академик Черский» должно работать в связке с трубоукладочной баржей «Фортуна», чтобы завершить строительство «Северного потока-2».
  • Сейчас оба судна стоят в немецком порту Мукран, который служит логистическим центром для Nord Stream 2. Застрахован ли «Академик Черский», не известно.

Экономисты описали сценарий «катастрофической» безработицы в России

Россия может столкнуться с массовой безработицей в случае затяжной пандемии коронавируса, полагают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Они составили три сценария развития ситуации.

  • При оптимистичном сценарии карантин завершится в июне. В этом случае уровень безработицы на пике составит 5,3–5,6%, а реальные зарплаты россиян начнут расти на 0,5–0,7% в 2021 году и выйдут на устойчивый прирост в 2,3–2,7% в 2023-м.
  • Базовый сценарий предполагает повторный карантин осенью-зимой. Это приведет к росту безработицы до 8–8,3% в 2021 году и сокращению реальных зарплат на 4,5–4,8% в 2020-м. Выйти на темпы роста 2,2–2,5% удастся только в 2023 году.
  • В случае реализации пессимистического сценария, если пандемия затянется до первого квартала 2022 года, безработица в стране вырастет до «катастрофических» 10,5–10,7%, а реальные зарплаты упадут на 9–9,3% в 2020-м. Рост на 2–2,5% ожидается в 2023 году.


«Норникель» сообщил об обнаружившем разлив топлива охраннике

В компании «Норильский никель» рассказали свою версию ЧП, в результате которого 29 мая из резервуара на территории ТЭЦ-3 выплеснулось около 21 тыс. т дизеля.

  • По словам первого вице-президента компании Сергея Дяченко, разлив топлива произошел в результате внезапной просадки свай под фундаментом дизелехранилища, принадлежащего Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля»).
  • «Все происходило быстро, сила удара была такова, что защитные сооружения не успели отреагировать», — сказал Дяченко, не назвав причин произошедшего. Вероятные причины указаны в сообщении на сайте компании от 31 мая: «Мы можем предполагать, что в результате аномально мягких температур могло произойти растепление мерзлоты, что привело к частичному проседанию опор, на которых стоит цистерна».
  • Дяченко сообщил, что первым разлив топлива обнаружил охранник предприятия. «Он увидел, что горит автомобиль. Машина проезжала мимо и случайно попала в проливающуюся жидкость, в результате чего и произошло возгорание», — сказал он. На место прибыли пожарные, потушившие автомобиль, водитель не пострадал.


Полицейскому пригрозили 40 годами тюрьмы по делу об убийстве темнокожего

Следствие решило ужесточить обвинение полицейскому, который надавил коленом на горло афроамериканцу Джорджу Флойду во время задержания. Именно из-за гибели последнего и начались массовые протесты в США.

  • Как передает CNN, бывшему офицеру Дереку Шовену помимо обвинения в непредумышленном убийстве второй степени предъявили еще и обвинение в совершении нападения (assault) третьей степени тяжести.
  • Трое других полицейских, участвовавших в задержании, обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к убийству.
  • CNN указывает, что только за убийство второй степени Шовена могут приговорить к 40 годам тюрьмы. Такой же срок предусмотрен за пособничество и подстрекательство к подобному преступлению. Непредумышленное убийство, а также пособничество и подстрекательство к нему караются десятью годами заключения.
Автор: Сергей Витько
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