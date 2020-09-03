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Что случилось за день. Главные новости РБК

Кремль не видит повода для санкций из-за Навального, Ефремов признал вину, Фургал считает свое дело политическим, Чубайс предложил ужесточить закон о выбросах углерода; главные новости — в обзоре РБК

Песков не увидел повода для новых санкций против России из-за Навального

«Эмоциональные заявления» об отказе от проекта «Северный поток-2» из-за отравления Навального, поступающие из Германии, «не основываются на конкретных фактах», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что завершение строительства в интересах не только Москвы, но и Европы.

  • По словам Пескова, он не видит, что могло бы быть причиной для введения каких-либо санкций в отношении России. И подчеркнул, что Россия в целом не приемлет санкционного разговора и санкционного языка. Предложения ввести санкции против России начали появляться после того, как Германия заявила, что в организме оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».
  • В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину, что у него есть запись перехвата разговора радиоэлектронной военной разведки «Варшавы и Берлина», которая, по его словам, доказывает, что заявления канцлера Ангелы Меркель об отравлении основателя ФБК Алексея Навального являются фальсификацией. Накануне Меркель заявила, что у нее нет сомнений в результате экспертизы, которая показала, что в организме политика были следы яда из группы «Новичок».
  • Песков рассказал, что пока Лукашенко никаких свидетельств не предоставил. «Он лишь заявил об этом, сказал, что даст материалы, других данных пока нет», — сказал пресс-секретарь президента России.

Ефремов признал свою вину в ДТП

Актер Михаил Ефремов признал свою вину в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Обвинение запросило в качестве наказания 11 лет лишения свободы.

  • Ефремов, обвиняемый в участии в ДТП со смертельным исходом, признал свою вину на заседании в Пресненском суде Москвы. Такое заявление он сделал после того, как судья спросила, не против ли подсудимый приступить к прениям сторон в отсутствие его второго адвоката Елизаветы Шаргородской. «У меня заявление. Я признаю свою вину», — заявил Ефремов.
  • В своем последнем слове перед вынесением приговора он заявил, что раскаивается. «Я в тупике, здесь были все доказательства — я признаю вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я», — обратился он к суду. Также он заявил, что ему очень жалко потерпевших,  он «соболезнует и переживает за них». Также он заявил, что «алкоголь — это дикое зло» и, если «не знаешь меры, попадешь на нары».
  • Ефремов предположил, что суд может назначить ему десять лет лишения свободы. «Разговаривал с Эльманом [Пашаевым], что десятку точно дадут, но хотел решить честно, пойти в суд, это лишний экспириенс», — сказал он. Адвокат Ефремова Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы. Приговор Ефремову будет объявлен 8 сентября.

Фургал попросил суд прислушаться к протестующим в Хабаровске

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На заседании Басманного суда экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что его дело является политическим для устранения неугодного главы региона. Суд продлил его арест до декабря.

  • Отметив, что люди продолжают выходить на многотысячные акции в его поддержку, Фургал заявил, что считает, что их мнение нужно уважать. Ранее следствие вышло с ходатайством о том, чтобы провести слушания в закрытом режиме, поскольку в материалах есть гостайна. Фургал назвал это ходатайство давлением на него и его семью, и заявил: «Старший следователь дал мне понять, что, если не признаю вину, к уголовной ответственности будут привлечены моя бывшая супруга и старшая дочь».
  • Он также попросил суд оставить процесс открытым, поскольку его избиратели имеют право знать, что происходит. В ответ прокурор, обращаясь к Фургалу, заявил, что тот ни разу не обращался в органы прокуратуры с жалобой на давление со стороны следствия.
  • Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продолжении слушаний в закрытом режиме. Кроме того, суд продлил арест экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 декабря, как и просило следствие. При этом судья объяснила, что Фургал обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, а данных о его состоянии, которые свидетельствуют о препятствиях его нахождению под стражей, нет.

Чубайс призвал принять жесткий закон о регулировании выбросов CO₂

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал российский законопроект о регулировании выбросов углерода беззубым и предложил его ужесточить. Советник президента и представитель Минприроды думают так же, а крупный бизнес выступает против.

  • Правительство разрабатывало закон о выбросах около пяти лет назад, но он до сих пор не утвержден. Пока это беззубый закон абсолютно ни о чем, его нужно «выбросить в мусорное ведро», заявил Чубайс. Документ, по его словам, должен вводить квоты и плату за выбросы сверх них, причем на первом этапе она может быть почти символической. Но даже она заставит считать и резко активизирует работу компаний над собственным мониторингом выбросов парниковых газов. Эту позицию на круглом столе «Деловой России» поддержали также советник президента, спецпредставитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев и директор департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды Сергей Хрущев.
  • Россия активизировала разработку соответствующего законодательства после присоединения к Парижскому климатическому соглашению в прошлом году и решения ЕС ввести трансграничный налог для товаров с высоким углеродным следом. В отсутствие углеродного регулирования в России местным экспортерам придется платить трансграничный налог ЕС. Это может стоить им от €6 млрд до €50,6 млрд до 2030 года и ударит по конкурентоспособности российских товаров, предупредили эксперты KPMG.
  • Однако против жестких мер выступают крупные компании, чьи интересы представляет Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Введение углеродного налога приведет к дополнительной нагрузке на бизнес, объяснил в июне глава РСПП Александр Шохин. Замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв ранее заявил РБК, что европейский налог на реально экспортируемый объем парниковых газов из России (141 млн т эквивалента CO₂) составит 275 млрд руб. в год. А российский углеродный налог взимался бы со всего объема производства компаний (621 млн т эквивалента CO₂) и составил бы 1 трлн руб. в год.
Автор: Сергей Саркисян
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