Что случилось за день. Главные новости РБК

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Песков не увидел повода для новых санкций против России из-за Навального

«Эмоциональные заявления» об отказе от проекта «Северный поток-2» из-за отравления Навального, поступающие из Германии, «не основываются на конкретных фактах», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что завершение строительства в интересах не только Москвы, но и Европы.

По словам Пескова, он не видит, что могло бы быть причиной для введения каких-либо санкций в отношении России. И подчеркнул, что Россия в целом не приемлет санкционного разговора и санкционного языка. Предложения ввести санкции против России начали появляться после того, как Германия заявила, что в организме оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину, что у него есть запись перехвата разговора радиоэлектронной военной разведки «Варшавы и Берлина», которая, по его словам, доказывает, что заявления канцлера Ангелы Меркель об отравлении основателя ФБК Алексея Навального являются фальсификацией. Накануне Меркель заявила, что у нее нет сомнений в результате экспертизы, которая показала, что в организме политика были следы яда из группы «Новичок».

Песков рассказал, что пока Лукашенко никаких свидетельств не предоставил. «Он лишь заявил об этом, сказал, что даст материалы, других данных пока нет», — сказал пресс-секретарь президента России.

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