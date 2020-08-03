Что случилось за день. Главные новости РБК

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Доходы предпринимателей упали до минимума за 20 лет

Из-за пандемии COVID-19 предпринимательские доходы россиян во втором квартале составили всего 3,5% от всех доходов населения, тогда как еще в первом квартале на них приходилось 5,9% доходов россиян.