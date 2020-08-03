Что случилось за день. Главные новости РБК

Россия денонсирует налоговое соглашение с Кипром
На этот шаг Москва пошла, после того как Никосия не согласилась на предложенное Минфином повышение налоговых ставок на выплаты в эту страну. От этого могут выиграть «русские офшоры».
- Россия предложила пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения, с тем чтобы уже с 1 января 2021 года большинство выплат процентов и дивидендов из России на Кипр стали облагаться налогом у источника по ставке 15%.
- Сейчас налоговое соглашение с Кипром предусматривает, что налог на выплаты дивидендов в пользу резидентов Кипра из России можно снизить до 5 или 10%. Из-за этого, по разным оценкам, на Кипр было выведено в 2018 году более 1,4 трлн руб., а в 2019-м — более 1,9 трлн руб.
- На этом фоне резидентам «русских офшоров» во Владивостоке и Калининграде обещают разрешить ставку налога на дивиденды 5% вместо 15%, правда пока только для публичных международных холдинговых компаний.
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Мать Илона Маска рассказала о его детстве
В интервью телеканалу РБК мать бизнесмена Мэй Маск рассказала, как ей с детьми (у Илона есть брат Кимбал и сестра Тоска) «приходилось бороться за нормальную жизнь». Тогда-то Илон вместе с братом и сестрой и научились быть самостоятельными.
- В детстве Илону Маску, чье состояние эксперты Forbes оценивают сейчас более чем в $70 млрд, приходилось носить одежду из магазинов секонд-хенд.
- Как вспоминает Мэй Маск, ее старший сын Илон не был мечтателем, но с детства любил астрономию, читал о планетах и космосе. Однако Мэй никак не ожидала, что он действительно станет делать ракеты.
- По ее словам, в ее детях ей очень нравится то, что они все время готовы учиться, а также то, что все они «делают что-то, что хорошо и для других людей».
СК нашел зачинщика драки ВДВ с Росгвардией
В воскресенье, 2 августа, празднующие День ВДВ десантники подрались в парке Горького в Москве с росгвардейцами. По словам директора парка Павла Трехлеба, «после разъяснительной беседы конфликт был исчерпан, все его участники отпущены», однако сегодня СК возбудил уголовное дело.
- «Напавший на росгвардейца гражданин задержан», — сообщили в СК.
- По словам одного из участников конфликта, бывшего военнослужащего ВДВ, драка началась из-за того, что «одного из наших схватили и положили лицом в асфальт». Десантники попытались освободить товарища, один из них напал на сотрудника Росгвардии, и началась драка.
- По сообщению Следственного комитета, сотрудники Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка, двое из них получили травмы. СК возбудил уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).