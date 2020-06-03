Что случилось за день. Главные новости РБК

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Путин объявил режим ЧС в Норильске

В Норильске 29 мая в результате аварии на ТЭЦ, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, принадлежит «Норникелю»), произошла утечка около 17 тыс. т дизельного топлива, которое попало в почву и ближайшие водоемы. Президент Владимир Путин в ходе совещания решил ввести в регионе чрезвычайную ситуацию федерального характера.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин выразил сомнение в том, что последствия такого разлива удастся устранить без привлечения сил МЧС, а возможно, и военных. Глава МЧС Евгений Зиничев пожаловался, что его ведомство узнало об аварии только через два дня после ЧП.

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса власти региона отреагировали на эту ситуацию только 31 мая, после появления сообщений в социальных сетях. «Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?» — обратился Путин к гендиректору Норильско-Таймырской энергетической компании Сергею Липину.

Президент заявил, что попросит правоохранительные и контролирующие органы разобраться, своевременно ли была передана информация о ЧП. Тем временем следователи уже начали проверку, прокуратура возбудила три уголовных дела. Задержан начальник цеха ТЭЦ. В АО «НТЭК» также изъяли служебную техническую документацию.