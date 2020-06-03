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Что случилось за день. Главные новости РБК

ЧС в Норильске из-за разлива топлива, МЧС проверит сирены по всей стране, Польша грозит «Газпрому» штрафом в €50 млн, обыски в Российской венчурной компании; главные новости — в обзоре РБК

Путин объявил режим ЧС в Норильске

В Норильске 29 мая в результате аварии на ТЭЦ, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, принадлежит «Норникелю»), произошла утечка около 17 тыс. т дизельного топлива, которое попало в почву и ближайшие водоемы. Президент Владимир Путин в ходе совещания решил ввести в регионе чрезвычайную ситуацию федерального характера.

  • Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин выразил сомнение в том, что последствия такого разлива удастся устранить без привлечения сил МЧС, а возможно, и военных. Глава МЧС Евгений Зиничев пожаловался, что его ведомство узнало об аварии только через два дня после ЧП.
  • По словам губернатора Красноярского края Александра Усса власти региона отреагировали на эту ситуацию только 31 мая, после появления сообщений в социальных сетях. «Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?» — обратился Путин к гендиректору Норильско-Таймырской энергетической компании Сергею Липину.
  • Президент заявил, что попросит правоохранительные и контролирующие органы разобраться, своевременно ли была передана информация о ЧП. Тем временем следователи уже начали проверку, прокуратура возбудила три уголовных дела. Задержан начальник цеха ТЭЦ. В АО «НТЭК» также изъяли служебную техническую документацию.

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ

МЧС включит сирены по всей стране

МЧС собирается провести комплексную проверку готовности систем оповещения населения. Она пройдет в октябре 2020 года по всей стране.

  • Проверку проведут с запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле- и радиоканалов во всех регионах.
  • В планах министерства сделать так, чтобы к 2030 году не менее 90% населения могло гарантированно получить экстренную информацию через системы оповещения.
  • В частности, для этого МЧС совместно с Минкомсвязью и Россвязью планируют дооборудовать средствами оповещения таксофоны в отдаленных населенных пунктах.


Польша пригрозила «Газпрому» штрафом в €50 млн

Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества по расследованию дела о «Северном потоке-2».

  • Польша начала расследование в отношении инвесторов «Северного потока-2» в мае 2018 года. В Варшаве считают, что финансирование строительства трубопровода нарушает решение польского управления запретить создание консорциума для реализации этого проекта.
  • В феврале 2020-го UOKiK затребовал у «Газпрома» контракты, заключенные между его «дочкой» Nord Stream 2 с другими компаниями, финансирующими строительство трубопровода. Однако «Газпром» так ничего и не прислал. За это, как сообщили в UOKiK, российской компании грозит штраф до €50 млн.
  • В строительство «Северного потока-2» помимо «Газпрома» инвестировали OMV, Wintershall Dea, Uniper, Shell и Engie. Все они в качестве кредита в общей сложности предоставили €4,75 млрд. Акционерами проекта эти компании не стали как раз из-за запрета UOKiK.


В доме у главы Российской венчурной компании ФСБ провела обыски

В офисах Российской венчурной компании и дома у ее главы Александра Повалко проходят обыски. По данным «Коммерсанта», руководство АО «РВК» подозревают в злоупотреблениях на $600 тыс.

  • Следствие подозревает, что руководство компании вкладывало деньги организации в свои личные проекты. Дело возбуждено по статье о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).
  • Источники РБК сообщили, что следствие интересуют сделки, совершенные еще при прежнем руководстве. Они могут касаться инвестиций в американскую компанию Alion в 2012 году.
  • РВК выполняет роль проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ). Под ее управлением созданы фонды, из которых финансируются прорывные разработки на наиболее перспективных рынках (транспорт, безопасность, медицина и т.д.). В мае РВК объявила о выдаче грантов компаниям, которые участвуют в борьбе с коронавирусом.
Автор: Сергей Витько
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