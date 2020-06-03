Что случилось за день. Главные новости РБК

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Путин объявил режим ЧС в Норильске
В Норильске 29 мая в результате аварии на ТЭЦ, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, принадлежит «Норникелю»), произошла утечка около 17 тыс. т дизельного топлива, которое попало в почву и ближайшие водоемы. Президент Владимир Путин в ходе совещания решил ввести в регионе чрезвычайную ситуацию федерального характера.
- Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин выразил сомнение в том, что последствия такого разлива удастся устранить без привлечения сил МЧС, а возможно, и военных. Глава МЧС Евгений Зиничев пожаловался, что его ведомство узнало об аварии только через два дня после ЧП.
- По словам губернатора Красноярского края Александра Усса власти региона отреагировали на эту ситуацию только 31 мая, после появления сообщений в социальных сетях. «Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?» — обратился Путин к гендиректору Норильско-Таймырской энергетической компании Сергею Липину.
- Президент заявил, что попросит правоохранительные и контролирующие органы разобраться, своевременно ли была передана информация о ЧП. Тем временем следователи уже начали проверку, прокуратура возбудила три уголовных дела. Задержан начальник цеха ТЭЦ. В АО «НТЭК» также изъяли служебную техническую документацию.