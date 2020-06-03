МЧС впервые включит сирены и прервет передачи телеканалов по всей стране

Проверки систем оповещения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле- и радиоканалов пройдут во всех регионах России

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В октябре 2020 года в России впервые будет проведена в централизованном порядке комплексная проверка готовности систем оповещения населения, сообщает пресс-служба Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС). В ведомстве пояснили, что комплексные проверки проведут с запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле- и радиоканалов во всех регионах.

Решение о проведении столь масштабной проверки было принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы МЧС Евгения Зиничева.

В министерстве отметили, что возможности систем оповещения населения использовались для информирования россиян о правилах поведения в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

При необходимости МЧС может сейчас выпустить экстренную информацию одновременно на все каналы так называемого «первого мультиплекса» (пакет цифровых каналов РТРС-1), включающего в себя десять телеканалов: