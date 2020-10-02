Санкции против Минска, беспилотники в Армении. Главные новости РБК

ЕС не внес Лукашенко в санкционный список, армянские ПВО сбили четыре беспилотника, многоразовый корабль для «Роскосмоса» построят частники, Украина заработала на транзите санкционки через Россию; главные новости — в обзоре РБК

Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии

В черный список попали около 40 белорусских чиновников, однако имени президента Александра Лукашенко среди них нет. Санкции вступят в силу сразу после завершения процедуры их письменного утверждения.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что санкционные списки были подготовлены заранее, а письменная процедура утверждения — чисто технический момент.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, объясняя отсутствие имени Лукашенко в черном списке, сказал: «Принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога». ЕС призывает белорусского лидера пойти на диалог через ОБСЕ, принять меры по установлению доверия, а также освободить политических заключенных. «В противном случае в будущем Лукашенко может быть включен в санкционный список», — пояснил Макрон.

Пашинян сообщил о четырех сбитых над Арменией беспилотниках

Летательные аппараты были замечены в небе над Гегаркуникской областью и Котайкской областью, граничащей с Ереваном. Кому принадлежали эти беспилотники, не уточняется.