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Санкции против Минска, беспилотники в Армении. Главные новости РБК

ЕС не внес Лукашенко в санкционный список, армянские ПВО сбили четыре беспилотника, многоразовый корабль для «Роскосмоса» построят частники, Украина заработала на транзите санкционки через Россию; главные новости — в обзоре РБК

Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии

В черный список попали около 40 белорусских чиновников, однако имени президента Александра Лукашенко среди них нет. Санкции вступят в силу сразу после завершения процедуры их письменного утверждения.

  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что санкционные списки были подготовлены заранее, а письменная процедура утверждения — чисто технический момент.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон, объясняя отсутствие имени Лукашенко в черном списке, сказал: «Принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога». ЕС призывает белорусского лидера пойти на диалог через ОБСЕ, принять меры по установлению доверия, а также освободить политических заключенных. «В противном случае в будущем Лукашенко может быть включен в санкционный список», — пояснил Макрон.

Пашинян сообщил о четырех сбитых над Арменией беспилотниках

Летательные аппараты были замечены в небе над Гегаркуникской областью и Котайкской областью, граничащей с Ереваном. Кому принадлежали эти беспилотники, не уточняется.

  • Об уничтожении летательных аппаратов средствами противовоздушной обороны сообщил премьер-министр Никол Пашинян. Всего ПВО сбили четыре беспилотника в небе над Гегаркуникской и Котайкской областями.
  • Ранее Минобороны Армении сообщало о нескольких других беспилотниках, сбитых при атаке на армянское село Мец-Масрик. Три были сбиты в Гегаркуникской области на границе с Карабахом. Еще один до крушения успел выпустить ракету по селу, в результате чего погиб один местный житель, двое получили ранения.

«Роскосмос» договорился с частной фирмой строить конкурента Dragon Маска

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Соглашение о сотрудничестве госкорпорация подписала с МТКС. Она обещает сделать многоразовый космический корабль, способный доставлять и возвращать грузы с МКС вдвое дешевле, чем у Илона Маска.

  • Компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) была зарегистрирована в подмосковном Королеве в мае 2019 года. Ее уставный капитал — 400 тыс. руб., основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
  • «Роскосмос» подписал с ней соглашение 1 сентября сроком на пять лет с автоматическим продлением на тех же условиях, если ни одна из сторон не решит прекратить сотрудничество. О намерении подписать такое соглашение РБК стало известно в сентябре прошлого года.
  • Бенефициар МТКС Сергей Сопов рассказывал ранее РБК, что проектируемый ею многоразовый грузовой корабль «Арго» должен быть готов к 2024 году. Источник РБК, близкий к руководству компании, сообщил, что эти планы сохраняются. Создание четырех образцов многоразовых космических кораблей обойдется МТКС примерно в €136 млн, добавил он. Что касается доставки и возврата грузов на орбиту, российская компания обещает миссию вдвое дешевле, чем у западных конкурентов. По оценке Сопова, за свою миссию Crew Dragon американская компания SpaceX Маска просит около $150 млн.

Украина стала главным бенефициаром транзита санкционки через Россию

Открытие Россией своих дорог для транзита санкционных продуктов уже сэкономило украинским компаниям около $13 млн. Благодаря короткому пути на каждом таком рейсе перевозчик тратит до $5 тыс. меньше,

  • Украина стала главным перевозчиком санкционных товаров по территории России после открытия транзита, свидетельствуют имеющиеся у РБК данные Центра развития цифровых платформ (ЦРЦП).
  • Всего с марта по сентябрь 2020 года международные грузоотправители, по данным ЦРЦП, осуществили через территорию России более 4,4 тыс. транзитных рейсов с санкционными товарами.
  • Наибольшая часть перевозок пришлась на продукты питания: чаще всего через Россию перевозили мясо и мясные субпродукты — доля рейсов с таким товаром составила 37%. Кроме мяса везли также продукты из зерна и злаков (12%), бумагу и картон (9%), молочные продукты (9%), фрукты и орехи (5%), какао (4%), рыбу и ракообразных (3%).
Автор
Владислав Гордеев
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