Что случилось за ночь. Главные новости РБК

ЦИК завершает подсчет протоколов на голосовании, в Сиэтле ликвидировали «автономную зону», банки запустили функцию быстрых переводов от компаний гражданам, кто спас сеть кондитерских «Андерсон»; главные новости — в обзоре РБК

ЦИК обработал 99% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию

В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 65%. За все время Центризбирком не увидел ни одного нарушения, требующего специального рассмотрения комиссией.

К 7:00 мск 2 июля ЦИК обработала уже 99,9% протоколов. Как оказалось, внесение изменений в Основной закон поддержали 77,92% избирателей. Против выступили 21,26% участников голосования.

По итогам онлайн-голосования в Москве за поправки выступили 62,33%, против — 37,67%. В Нижегородской области дистанционно проголосовали за 59,69%, против — 40,31%.

Наибольшую поддержку поправки в Конституцию получили в Чечне и Туве, где их поддержали более 93% участников голосования. Единственным регионом, где число противников поправок превысило число их сторонников, стал Ненецкий автономный округ.



Белый дом сообщил о ликвидации «автономной зоны» в Сиэтле

Полиция Сиэтла (штат Вашингтон) ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма», участники которой четыре недели занимали несколько кварталов города.