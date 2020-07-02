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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

ЦИК завершает подсчет протоколов на голосовании, в Сиэтле ликвидировали «автономную зону», банки запустили функцию быстрых переводов от компаний гражданам, кто спас сеть кондитерских «Андерсон»; главные новости — в обзоре РБК

ЦИК обработал 99% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию

В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 65%. За все время Центризбирком не увидел ни одного нарушения, требующего специального рассмотрения комиссией.

  • К 7:00 мск 2 июля ЦИК обработала уже 99,9% протоколов. Как оказалось, внесение изменений в Основной закон поддержали 77,92% избирателей. Против выступили 21,26% участников голосования.
  • По итогам онлайн-голосования в Москве за поправки выступили 62,33%, против — 37,67%. В Нижегородской области дистанционно проголосовали за 59,69%, против — 40,31%.
  • Наибольшую поддержку поправки в Конституцию получили в Чечне и Туве, где их поддержали более 93% участников голосования. Единственным регионом, где число противников поправок превысило число их сторонников, стал Ненецкий автономный округ.


Белый дом сообщил о ликвидации «автономной зоны» в Сиэтле

Полиция Сиэтла (штат Вашингтон) ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма», участники которой четыре недели занимали несколько кварталов города.

  • «Я рада сообщить всем, что Сиэтл освобожден. «Автономная зона Капитолийского холма» была провалившимся экспериментом демократов и радикальных левых, который длился четыре недели», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
  • Зачистка «автономной зоны» прошли 1 июля по указу мэра города Дженни Дуркан. В ходе операции были задержаны 32 человека.
  • «Автономная зона Капитолийского холма» появилась в Сиэтле на фоне массовых протестов США против расизма и полицейского насилия. Поводом к ним стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в городе Миннеаполисе (штат Миннесота).


Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Система быстрых платежей (СБП) от ЦБ позволит осуществлять переводы по телефону не только между физлицами, но и от компаний в пользу граждан. Банки уже провели первые подобные операции, рассказали РБК два источника на платежном рынке.

  • Первый перевод от юрлица в адрес физического (b2c) провели банк «Русский cтандарт» и ВТБ, которые перечислили заемные средства от микрофинансовой организации «Микроклад» в адрес его клиента. Сервис b2c-переводов также заработал у Райффайзенбанка. Над внедрением новой функции работают в Росбанке и Московском кредитном банке (МКБ).
  • В дальнейшем сервис можно будет использовать для получения выигрышей, страховки, денег от продажи автомобилей или перечисления зарплат, говорят участники рынка.
  • Для b2c-перевода клиенту достаточно сообщить юрлицу номер мобильного телефона, к которому у него привязан счет в банке — участнике СБП. Поступление средств на счет физлица происходит мгновенно и с минимальными комиссиями.

Бизнесмен Лебедев приобрел долю в кондитерских «Андерсон»

«Национальная резервная корпорация» бизнесмена Александра Лебедева приобрела долю в компании «Андерсон Франчайзинг» (управляет сетью кафе-кондитерских «Андерсон»), сообщил Octagon.

  • Основательница сети Анастасия Татулова передала НРК 25% сети. Еще 8% получила супруга Лебедева модель Елена Перминова. Оставшаяся доля (67%) осталась у Татуловой.
  • Она сообщила «Ведомостям», что предложение Лебедева о выкупе доли в сети стало спасением для компании, у которой из-за пандемии коронавируса сорвалась договоренность с потенциальным инвестором.
  • Ранее Лебедев уже вкладывался в ресторанный бизнес. По данным «Ведомостей», он владеет столичным рестораном Petrushka Evening Standard и создал несколько кафе «Петрушка». Его супруге принадлежит пекарня «Лён & гречка Bakery».
Автор: Сергей Витько
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