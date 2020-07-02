Что случилось за ночь. Главные новости РБК
ЦИК обработал 99% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию
В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 65%. За все время Центризбирком не увидел ни одного нарушения, требующего специального рассмотрения комиссией.
- К 7:00 мск 2 июля ЦИК обработала уже 99,9% протоколов. Как оказалось, внесение изменений в Основной закон поддержали 77,92% избирателей. Против выступили 21,26% участников голосования.
- По итогам онлайн-голосования в Москве за поправки выступили 62,33%, против — 37,67%. В Нижегородской области дистанционно проголосовали за 59,69%, против — 40,31%.
- Наибольшую поддержку поправки в Конституцию получили в Чечне и Туве, где их поддержали более 93% участников голосования. Единственным регионом, где число противников поправок превысило число их сторонников, стал Ненецкий автономный округ.
Белый дом сообщил о ликвидации «автономной зоны» в Сиэтле
Полиция Сиэтла (штат Вашингтон) ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма», участники которой четыре недели занимали несколько кварталов города.