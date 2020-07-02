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Протесты в США ,  
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Белый дом сообщил о ликвидации «автономной зоны» в Сиэттле

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл (штат Вашингтон). Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

«Я рада сообщить всем, что Сиэтл освобожден. «Автономная зона Капитолийского холма» была провалившимся экспериментом демократов и радикальных левых, который длился четыре недели», — сказала Макинэни.

Разгон протестующих и зачистка «автономной зоны» прошли 1 июля по указу мэра города Дженни Дуркан. Полицейские при ликвидации зоны задержали 32 человека, сообщает телекомпания KTLA 5.

Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «Автономной зоной Капитолийского холма». Внутри зоны было запрещено находиться полицейским. Кроме того, там показывали образовательные фильмы и бесплатно раздавали еду.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что Сиэтл захватили внутренние террористы«, а городом управляют «радикальные левые демократы». Он призвал мэра Дженни Деркан и губернатора штата Джея Инсли навести в Сиэтле порядок, пригрозив в противном случае вмешаться в ситуацию.

В ответ на это Деркан в Twitter посоветовала президенту «вернуться в свой бункер» под Белым домом.

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Протесты в США возникли после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в городе Миннеаполисе (штат Миннесота). Правоохранители заподозрили темнокожего мужчину в расплате поддельными чеками. В итоге один из полицейских надавил Флойду коленом на шею. В момент задержания он кричал, что не может дышать, однако полицейские никак не отреагировали на его слова. В итоге 46-летний мужчина умер в больнице. Впоследствии были уволены четверо полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Теги: США, Сиэттл, полиция, Белый дом, протесты, расизм
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