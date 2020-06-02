Что случилось за ночь. Главные новости РБК

План восстановления экономики, новые коды регионов на автомобильных номерах, Трамп пригрозил мобилизовать войска для подавления беспорядков, в Подмосковье заработают сауны и салоны красоты; главные новости — в обзоре РБК

Власти поставили цель вернуть экономику к активному росту через 1,5 года

РБК изучил проект национального плана восстановления экономики, который 2 июня премьер Михаил Мишустин представит президенту Владимиру Путину. Документ состоит из девяти разделов и около 500 мероприятий, которые должны вернуть российскую экономику к устойчивому росту.

Среди основных целей плана — по итогам 2021 года рост ВВП должен составлять минимум 2,5% в год; необходимо добиться «устойчивого» роста реальных доходов населения; безработица должна опуститься ниже 5%.

Также к этому сроку необходимо обеспечить рост реальных зарплат как минимум на 2,5%, сократить бедность до уровня ниже 12,3% и поднять розничный товарооборот на уровень не менее 3% в год.

План предполагает три этапа: стадия адаптации (июнь—сентябрь 2020 года); стадия восстановления (октябрь 2020 года — июнь 2021 года); стадия активного роста (июль—декабрь 2021 года). При ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки сроки могут быть скорректированы.

В проекте говорится, что смягчение фискальной политики в 2020 году в целом по бюджетной системе ожидается в размере более 10% ВВП (свыше 10 трлн руб.), «что превосходит бюджетные стимулы в большинстве развивающихся и многих развитых странах».



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