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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

План восстановления экономики, новые коды регионов на автомобильных номерах, Трамп пригрозил мобилизовать войска для подавления беспорядков, в Подмосковье заработают сауны и салоны красоты; главные новости — в обзоре РБК

Власти поставили цель вернуть экономику к активному росту через 1,5 года

РБК изучил проект национального плана восстановления экономики, который 2 июня премьер Михаил Мишустин представит президенту Владимиру Путину. Документ состоит из девяти разделов и около 500 мероприятий, которые должны вернуть российскую экономику к устойчивому росту.

  • Среди основных целей плана — по итогам 2021 года рост ВВП должен составлять минимум 2,5% в год; необходимо добиться «устойчивого» роста реальных доходов населения; безработица должна опуститься ниже 5%.
  • Также к этому сроку необходимо обеспечить рост реальных зарплат как минимум на 2,5%, сократить бедность до уровня ниже 12,3% и поднять розничный товарооборот на уровень не менее 3% в год.
  • План предполагает три этапа: стадия адаптации (июнь—сентябрь 2020 года); стадия восстановления (октябрь 2020 года — июнь 2021 года); стадия активного роста (июль—декабрь 2021 года). При ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки сроки могут быть скорректированы.
  • В проекте говорится, что смягчение фискальной политики в 2020 году в целом по бюджетной системе ожидается в размере более 10% ВВП (свыше 10 трлн руб.), «что превосходит бюджетные стимулы в большинстве развивающихся и многих развитых странах».


В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах

Изначально в качестве указания кода региона на автомобильном знаке в России применялись только двузначные числа. Однако вскоре номеров начало не хватать и с 2005 года появились номера с трехзначными кодами регионов. Они могли начинаться только с 1 или 7.

  • Вскоре Госавтоинспекция сможет выдавать номера с трехзначными кодами, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Приказ об этом уже утвержден МВД России, он должен вступить в силу через десять дней после публикации, сообщили источники ТАСС и «Коммерсанта».
  • Так, автовладельцы Алтайского края получат номера с кодом 222, Омской области — 555, Свердловской области — 666. Для жителей Москвы станет доступна комбинация с кодом 999.


Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США

Президент США готов задействовать вооруженные силы, чтобы восстановить безопасность в тех штатах, где произошли крупные беспорядки. О мобилизации военных по всей стране Дональд Трамп упомянул впервые.

  • Он призвал мэров городов и губернаторов обеспечить подавляющее присутствие силовиков на улицах до тех пор, пока не прекратятся беспорядки. Если же местные власти откажутся это делать, то он пообещал «развернуть Вооруженные силы США и быстро решить проблему».
  • Массовые протесты в США начались после смерти 25 мая в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержали по подозрению в использовании фальшивых денег в магазине. Полицейские повалили его на землю, и один из них прижал его шею коленом, несмотря на выкрики мужчины о том, что ему нечем дышать. Позже Флойд умер в больнице. Видео с инцидентом попало в Сеть, после чего ситуация вызвала общественный резонанс.


В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны

С 3 июня в Московской области возобновят работу салоны красоты, солярии, сауны и спа-салоны площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

  • Помимо этого, ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, снимаются с ремонтных мастерских, химчисток и массажных салонов той же площади. При этом в помещения, в которых оказываются услуги, должен быть вход с улицы.
  • На следующем этапе смягчения коснутся торговых центров, заявил ранее Воробьев. Этому способствуют падение показателей по уровню госпитализации пациентов с COVID-19 и рост количества выписанных.
  • Всего в регионе выявили более 39 тыс. носителей инфекции, за время эпидемии от нее умерли 473 человека, выздоровели 8422.
Автор: Сергей Витько
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