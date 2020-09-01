Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 73,8 (-0,83) Инвестиции, 31 авг, 14:12
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 87,83 (-0,92) Инвестиции, 31 авг, 14:12
Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:48 Умер детский писатель Владислав Крапивин Общество, 07:45 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 сентября Общество, 07:31 Лидер оппозиции Черногории назвал ошибкой санкции против России Политика, 07:17 Власти дадут Facebook и Twitter отсрочку по требованию о хранении данных Технологии и медиа, 07:00 У Ивана Сафронова забрали образцы голоса Общество, 06:55 Россияне назвали самые нелюбимые и самые важные предметы в школе Общество, 06:30 Кабмину предложили приравнять платежные данные россиян к персональным Общество, 06:07 «Сбербанк» назвал среднюю сумму накоплений на образование у россиян Общество, 06:00 В Москве увидели провокацию в учениях с США в Эстонии Политика, 05:38 Обогнавший Цукерберга Маск занял третье место среди богатейших людей мира Бизнес, 05:21 Телеканал сообщил о возможной сделке по продаже TikTok 1 сентября Бизнес, 05:06 Сокращение населения России достигнет максимума за 14 лет Экономика, 05:00 Тарасова отреагировала на возможное участие Загитовой в телешоу Спорт, 04:47
Общество ,  
0 

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Новая оппозиционная партия в Белоруссии, как списать личные долги без суда, ВОЗ оценила стратегию Швеции в борьбе с COVID-19, прогноз сокращения населения России — главные новости в обзоре РБК

Бабарико и Колесникова объявили о создании политической партии

Задержанный в середине июня Виктор Бабарико и глава его штаба Мария Колесникова сообщили, что новая партия получит название «Вместе», в ближайшее время будут поданы документы для ее регистрации.

  • Главной задачей экс-глава «Белгазпромбанка» Бабарико назвал обеспечение проведения конституционной реформы. В июне, до своего задержания, он выступил за проведение референдума по поправкам к Конституции, предложив взять за образец Основной закон 1994 года. В беседе с РБК незарегистрированный кандидат в президенты объяснял важность такой реформы необходимостью восстановить правильную систему управления страной за счет разделения властей и введения ограничения числа президентских сроков.
  • На протяжении 20 лет Бабарико был председателем правления «Белгазпромбанка». В мае этого года он подал в отставку, 12 мая объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах, которые прошли 9 августа. В июне Комитет госконтроля Белоруссии сообщил об обысках и задержаниях нынешних и бывших сотрудников банка. Уголовные дела были возбуждены по статьям об отмывании денег в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
  • Бабарико был задержан в конце июня, его обвинили в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Позднее его арестовали. ЦИК не допустила  его к регистрации кандидатом на выборах.

В России заработал механизм списания личных долгов без суда

У россиян с долгами от ₽50 тыс. до ₽500 тыс. с 1 сентября появилось право объявить о банкротстве бесплатно, минуя суд. У будущего банкрота не должно быть имущества, а во время процесса он не сможет получить наследство или взять новый кредит.

  • Чтобы подать на банкротство во внесудебном порядке клиент не должен иметь имущества или финансовых возможностей погасить долги: на него не должно быть открыто новых исполнительных производств, а старые разбирательства должны быть завершены.
  • Если фаза активного взыскания завершена, гражданин может подать в многофункциональный центр заявление о внесудебном банкротстве, в котором перечислить все свои обязательства и кредиторов. МФЦ проверит в базе ФССП основания для банкротства и в течение четырех рабочих дней запускает процедуру. С начала процесса до финального объявления должника финансово несостоятельным должно пройти полгода. Если за этот срок никто из кредиторов не будет препятствовать банкротству, то долг гражданина будет признан безнадежным и списан.
  • Основная сложность процедуры — доказать, что у человека нет возможности расплатиться по долгам. Это условие ставит заемщика в зависимость от действий кредиторов и взыскателей, а также судебных приставов, отмечает адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова. Внесудебное банкротство доступно только тем, чей кредитор подал в суд, а потом направил решение в ФССП. Вторая сложность этого процесса — действия судебных приставов: из-за высокой нагрузки они долго ищут имущество должников, продолжает юрист.
     

ВОЗ поставила в пример шведскую стратегию борьбы с коронавирусом

Читайте на РБК Pro
Как экономические потрясения меняют привычные схемы поведения людей Как загадочный стартап намерен создать квантовый компьютер быстрее Google Как подстроиться под новые модели потребления — рекомендации Nielsen Инструменты Lean-менеджмента: кайдзен-сессия

Другие страны, по мнению спецпосланника организации Дэвида Набарро, должны взять на вооружение мягкие ограничения во время эпидемии. Эксперт назвал доверие между властями и населением ключом к победе над COVID-19.

  • Подход властей европейской страны к борьбе с распространением коронавируса Набарро назвал верным и правильно воспринимаемым населением. Стокгольм, по его словам, положился на сознательность граждан и не стал вводить жесткие карантинные меры. Такой же политики следует придерживаться другим странам в будущем. По мнению спецпосланника ВОЗ, жесткий карантин является «грубым инструментом», который серьезно бьет по доходам людей и малого бизнеса.
  • Опрошенные Bloomberg эксперты пришли к выводу, что шведская экономика больше выиграла в результате отказа властей от жестких ограничительных мер в феврале-мае 2020 года. По мнению эксперта из Capital Economics Дэвида Оксли, снижение ВВП страны будет в районе 7%, в то время как экономики других европейских государств показывают падение до 30%.
  • В июне новозеландский профессор Майкл Бейкер заявил, что Швеция допустила ошибку, отказавшись от введения полного карантина. Действия властей основывалась на двух гипотезах — возможности защитить наиболее уязвимые к болезни группы граждан и быстрого приобретения населением коллективного иммунитета. Обе гипотезы, по словам Бейкера, оказались неверными. По данным американского университета Джона Хопкинса к 1 сентября в стране зафиксировано более 84 тыс. заболевших коронавирусной инфекции. Умерли 5,8 тыс. человек. В соседней Дании заразились более 17 тыс. человек, умерли 624.


 

Сокращение населения России достигнет максимума за 14 лет

В 2020 году численность населения России сократится в пять раз сильнее, чем в предыдущем году, следует из проекта правительственного плана по достижению национальных целей развития на период до 2024 года. Бедность возрастет на 1 п.п., до 13,3% населения.

  • Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет. Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек. Согласно документу выход на положительные темпы общего прироста населения возможен только с 2022 года.
  • По данным Росстата, за первое полугодие текущего года естественная убыль населения уже составила 265,5 тыс. человек (946,5 тыс. умерших против 681 тыс. родившихся). Смертность за январь—июнь 2020 года на фоне пандемии возросла на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а рождаемость снизилась на 5,4%.

  • Под влиянием экономических и социальных последствий пандемии COVID-19 уровень бедности в 2020 году, по оценке правительства, возрастет на 1 п.п., до 13,3% от численности россиян, однако уже в 2021 году вернется на докризисный уровень (12,2%) и будет ежегодно снижаться до 10% к 2024 году и до целевого значения (6,5%) к 2030 году, следует из проекта правительственного плана.
Автор: Сергей Саркисян
Теги: последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter