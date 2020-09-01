Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Новая оппозиционная партия в Белоруссии, как списать личные долги без суда, ВОЗ оценила стратегию Швеции в борьбе с COVID-19, прогноз сокращения населения России — главные новости в обзоре РБК

Бабарико и Колесникова объявили о создании политической партии

Задержанный в середине июня Виктор Бабарико и глава его штаба Мария Колесникова сообщили, что новая партия получит название «Вместе», в ближайшее время будут поданы документы для ее регистрации.

Главной задачей экс-глава «Белгазпромбанка» Бабарико назвал обеспечение проведения конституционной реформы. В июне, до своего задержания, он выступил за проведение референдума по поправкам к Конституции, предложив взять за образец Основной закон 1994 года. В беседе с РБК незарегистрированный кандидат в президенты объяснял важность такой реформы необходимостью восстановить правильную систему управления страной за счет разделения властей и введения ограничения числа президентских сроков.

На протяжении 20 лет Бабарико был председателем правления «Белгазпромбанка». В мае этого года он подал в отставку, 12 мая объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах, которые прошли 9 августа. В июне Комитет госконтроля Белоруссии сообщил об обысках и задержаниях нынешних и бывших сотрудников банка. Уголовные дела были возбуждены по статьям об отмывании денег в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Бабарико был задержан в конце июня, его обвинили в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Позднее его арестовали. ЦИК не допустила его к регистрации кандидатом на выборах.

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