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Пандемия коронавируса ,  
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Новозеландский эпидемиолог назвал три ошибки Швеции в борьбе с COVID-19

Научный советник правительства Новой Зеландии Майкл Бейкер назвал шведские методы борьбы с коронавирусом неэффективными. Для победы над COVID-19 в стране нужно было с самого начала вводить жесткие меры
Майкл Бейкер
Майкл Бейкер (Фото: из личного архива)

Шведские власти совершили ошибку, когда отказались вводить жесткие ограничения для борьбы с эпидемией COVID-19. Об этом в интервью с РБК заявил научный советник правительства Новой Зеландии, профессор Майкл Бейкер. По его словам, подход Швеции к борьбе с вирусом основывался на трех неверных гипотезах. «Первая гипотеза состояла в том, что даже в условиях распространения вируса [и отсутствии масштабного локдауна] вы можете защитить граждан, входящих в группы риска, но у шведов этого не получилось», — отметил он. Ранее главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл признал, что власти не смогли предотвратить появление очагов заболевания в домах престарелых, что унесло жизни пожилых людей. Кроме того, смертность от вируса в Швеции выше, чем в соседних Норвегии, Дании и Финляндии.

Согласно второй гипотезе, которую выдвигали советники шведских властей, население страны сможет быстро приобрести коллективный иммунитет, указал Бейкер. «Впрочем, особых подвижек здесь тоже не произошло», — сказал он. Согласно статистике, только в Стокгольме COVID-19 переболели менее 10%, а для выработки «коллективного иммунитета» необходимо преодолеть порог в 60% заболевших по всей стране. «Третья гипотеза заключалась в том, что отсутствие карантинных мер позволит избежать экономических издержек, но и такие надежды не оправдались», — уточнил Бейкер. Как следует из прогнозов Еврокомиссии, ВВП Швеции по итогам 2020 года упадет на 6,1%.

Бейкер отметил, что лично знаком со шведскими экспертами-эпидемиологами и уважает их как профессионалов. «На момент начала пандемии никто не мог сказать наверняка, какой путь правильный, а какой нет, и аргументы шведских ученых имели под собой некоторую логику. Тем не менее стоит признать, что Швеция допустила ошибку», — сказал он, выразив надежду, что королевство скорректирует свою стратегию борьбы с вирусом.

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Источник: JHU
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По словам Бейкера, на начальной стадии пандемии некоторые ученые в Новой Зеландии проявляли интерес к опыту Швеции, однако в итоге местные власти решили пойти путем азиатских государств, которые оперативно приняли жесткие меры для борьбы с COVID-19. «Это позволило нам ликвидировать большинство цепочек передачи вируса, а также увеличить объем тестирования — вплоть до 5–10 тыс. тестов в день при населении 5 млн человек», — сообщил он. Новая Зеландия уже смогла подавить все очаги в стране и сняла все ограничения, касающиеся социального дистанцирования.

Швеция — одна из немногих, кто отказался от жестких мер изоляции в ответ на пандемию. Научный советник правительства страны Юхан Гизеке утверждал в разговоре с РБК, что шведская система здравоохранения справляется с наплывом зараженных, а жесткие ограничения не помогли бы в долгосрочной перспективе. «Все, что делает жесткий карантин, — это откладывает решение проблемы, которая перед вами стоит. Но эта проблема по-прежнему остается актуальной через пару месяцев», — отметил он в начале мая, выразив надежду на выработку у шведов коллективного иммунитета в течение нескольких месяцев.

Позднее главный эпидемиолог Андрес Тегнелл признал, что шведам едва ли скоро удастся выработать коллективный иммунитет к болезни. В начале июня Тегнелл заявил, что число смертей от COVID-19 в Швеции оказалось слишком велико и принятые в стране меры могли бы быть лучше. Как отметил Тегнелл, пока не ясно, какие именно изменения сделали бы их более эффективными, так как в других странах вводили одновременно разные меры, призванные остановить пандемию, и что именно в итоге сработало, сказать сейчас трудно.

По состоянию на 15 июня в Швеции было 52 383 случая заражения коронавирусом и 4891 смертельный исход, в Новой Зеландии — 1504 и 22 (по данным Университета Джонса Хопкинса).

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Швеция, COVID-19, пандемия
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Главный эпидемиолог Швеции заявил о гибельных ошибках в борьбе с COVID-19
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