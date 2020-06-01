Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Проблему дефицита средств защиты для медиков необходимо решить до второй волны коронавируса, которая может наступить в России уже осенью. С таким призывом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко обратилась группа врачей и медэкспертов.
- По их оценкам, потребность в респираторах в России закрыта всего лишь на 27%, в перчатках — на 17%, а отечественное производство противочумных костюмов покрывает лишь 11% от необходимого.
- Авторы обращения призывают принять срочные меры, чтобы реформировать существующую процедуру расчета потребностей в средствах защиты, а также систему госзакупок. В частности, лимиты на закупки (можно закупить максимум на 600 тыс. руб у одного поставщика) приводят к выбору поставщика товара низкого качества по завышенным ценам.
- Кроме того, некоторые средства защиты, в которых нуждаются врачи, не имеют регистрационного удостоверения Росздравнадзора и не могут быть закуплены больницами. Еще одна проблема — медики опасаются открыто говорить о дефиците таких средств.
- Для решения проблем авторы письма предлагают принять следующие меры: организовать систему мониторинга объемов производства средств защиты; анонимно опрашивать медработников об их наличии; дать регистрацию необходимым средствам защиты; повысить лимит на госзакупки и т.д.
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