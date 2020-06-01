Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Согласно предыдущим рекомендациям Роспотребнадзора авиакомпании при продаже билетов и регистрации людей на самолеты должны руководствоваться принципом социального дистанцирования: распределять пассажиров по салону так, чтобы они не находились в непосредственной близости друг к другу.

Эти меры критиковал Минтранс. По словам главы ведомства Евгения Дитриха, это приведет к росту цен на билеты. «Билет будет стоить где-то 70 тыс. руб., даже самый минимальный», — предупреждал он. Об отмене этого требования также просила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Илон Маск по-русски ответил на предложение Рогозина о сотрудничестве

После запуска корабля Crew Dragon компании SpaceX и его успешной стыковки с МКС глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил продолжить сотрудничество с США в космической сфере.

Основатель SpaсeX Илон Маск по-русски ответил ему в Twitter: «Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество».

Запуск первого частного пилотируемого корабля Crew Dragon состоялся в субботу, 30 мая, с мыса Канаверал. В воскресенье он пристыковался к МКС и доставил на ее борт американских астронавтов NASA Боба Бенкена и Дага Херли. Этот запуск стал для США первым с 2011 года пилотируемым полетом.

Азербайджан и еще три страны обошли Россию по поставкам газа в Турцию

Поставки «Газпрома» в Турцию сократились на 72% по сравнению с мартом прошлого года. Еще прошлой весной Россия лидировала по экспорту газа на турецкий рынок (ее доля составляла 33%). Однако в марте 2020 года страна сместилась на пятое место с долей 9,9%.