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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Медики призвали срочно решить проблему дефицита средств защиты, социальную дистанцию в самолетах отменили, Маск ответил Рогозину, «Газпром» значительно сократил поставки газа в Турцию; главные новости — в обзоре РБК

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Проблему дефицита средств защиты для медиков необходимо решить до второй волны коронавируса, которая может наступить в России уже осенью. С таким призывом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко обратилась группа врачей и медэкспертов.

  • По их оценкам, потребность в респираторах в России закрыта всего лишь на 27%, в перчатках — на 17%, а отечественное производство противочумных костюмов покрывает лишь 11% от необходимого.
  • Авторы обращения призывают принять срочные меры, чтобы реформировать существующую процедуру расчета потребностей в средствах защиты, а также систему госзакупок. В частности, лимиты на закупки (можно закупить максимум на 600 тыс. руб у одного поставщика) приводят к выбору поставщика товара низкого качества по завышенным ценам.
  • Кроме того, некоторые средства защиты, в которых нуждаются врачи, не имеют регистрационного удостоверения Росздравнадзора и не могут быть закуплены больницами. Еще одна проблема — медики опасаются открыто говорить о дефиците таких средств.
  • Для решения проблем авторы письма предлагают принять следующие меры: организовать систему мониторинга объемов производства средств защиты; анонимно опрашивать медработников об их наличии; дать регистрацию необходимым средствам защиты; повысить лимит на госзакупки и т.д.

Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%

Авиаперевозчики добились отмены лимита половинной загрузки салонов самолетов. Роспотребнадзор отменил это требование, пишет «Коммерсантъ». Решение согласовано с Росавиацией.

  • Согласно предыдущим рекомендациям Роспотребнадзора авиакомпании при продаже билетов и регистрации людей на самолеты должны руководствоваться принципом социального дистанцирования: распределять пассажиров по салону так, чтобы они не находились в непосредственной близости друг к другу.
  • Эти меры критиковал Минтранс. По словам главы ведомства Евгения Дитриха, это приведет к росту цен на билеты. «Билет будет стоить где-то 70 тыс. руб., даже самый минимальный», — предупреждал он. Об отмене этого требования также просила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Илон Маск по-русски ответил на предложение Рогозина о сотрудничестве

После запуска корабля Crew Dragon компании SpaceX и его успешной стыковки с МКС глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил продолжить сотрудничество с США в космической сфере.

  • Основатель SpaсeX Илон Маск по-русски ответил ему в Twitter: «Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество».
  • Запуск первого частного пилотируемого корабля Crew Dragon состоялся в субботу, 30 мая, с мыса Канаверал. В воскресенье он пристыковался к МКС и доставил на ее борт американских астронавтов NASA Боба Бенкена и Дага Херли. Этот запуск стал для США первым с 2011 года пилотируемым полетом.

Азербайджан и еще три страны обошли Россию по поставкам газа в Турцию

Поставки «Газпрома» в Турцию сократились на 72% по сравнению с мартом прошлого года. Еще прошлой весной Россия лидировала по экспорту газа на турецкий рынок (ее доля составляла 33%). Однако в марте 2020 года страна сместилась на пятое место с долей 9,9%.

  • По трубопроводным поставкам Россию обошли Азербайджан (доля — 23,5%) и Иран (14,2%), а по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) — Катар (20%) и Алжир (13,7%). Кроме того, по импорту СПГ Россию практически догнали США (9,4%).
  • Поставки российского газа начали сокращаться под давлением растущих азербайджанских поставок и дешевого СПГ. Аналитики говорят, что Анкаре сейчас выгодно замещать российский газ сжиженным из Катара, Нигерии, США. Если топливо «Газпрома» Турция покупает по $228 за 1 тыс. куб. м, то СПГ —  по $53–70 за 1 тыс. куб. м.
  • Турция платит самую дорогую цену за российский газ среди основных клиентов «Газпрома», поскольку контракты с турецкими фирмами все еще целиком привязаны к стоимости нефти, а не к рыночным котировкам собственно природного газа.
  • Кроме того, в турецких контрактах «Газпрома» есть условие «бери или плати» (take-or-pay), которое обязывает покупателя в любом случае оплачивать минимальные фиксированные объемы газа по контракту, даже если фактические закупки намного меньше, как в 2020 году.
Автор: Сергей Витько
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