 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0
Эксклюзив

Замглавы «Дом.РФ» дал ориентир по параметрам IPO

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
Хотя фондовый рынок в стрессе, окно для вывода компаний на биржу не закрыто, уверен замглавы «Дом.РФ» Максим Грицкевич. Госкомпания рассчитывает разместить акции «ближе к верхней границе» заявленного объема в ₽30 млрд
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Дом.РФ» рассчитывает, что объем первичного размещения акций госкомпании на бирже (IPO) будет близок к 30 млрд руб., рассказал в интервью РБК замглавы «Дом.РФ», председатель правления банка «Дом.РФ» Максим Грицкевич. Он пояснил, что эти ожидания основаны на оценке предварительного спроса крупных инвесторов.

Глава банка «Дом.РФ» — РБК: «Мы не считаем, что окно закрыто»
Подписка на РБК
Максим Грицкевич

«Мы примерно с июля ведем предварительные коммуникации со всеми институциональными инвесторами, видим от них обратную связь. На наш взгляд, с их стороны спрос хороший. Сейчас мы рассматриваем диапазон от 15 млрд до 30 млрд руб., склоняемся к верхней границе. Нам бы хотелось попасть в первый котировальный список Московской биржи, и для этого free-float (объем акций в свободном обращении. — РБК) должен быть выше 10%», — сказал топ-менеджер.

Детали будущего IPO

О выводе «Дом.РФ» на биржу стало известно весной 2024 года. Речь идет о размещении части акций с условием, что доля государства останется выше 50%. Для этого был принят закон, допускающий снижение госучастия в капитале института развития.

В Минфине изначально оценивали возможный объем размещения «Дом.РФ» до 15 млрд руб. и 5% акций в свободном обращении (free-float). «5% — это наш минимальный такой уровень. Если рынок будет хороший, то можно и больше, но это будет зависеть от рынка», — уточнял замминистра финансов Алексей Моисеев позднее. В июле единственный акционер утвердил увеличение уставного капитала «Дом.РФ» в преддверии IPO почти на 40 млрд руб.

Точная дата IPO «Дом.РФ» еще не определена — при подходящих рыночных условиях сделка состоится в ноябре, но ее перенос не исключен.

«Ориентируемся, что IPO может состояться в ноябре, скорее всего, во второй половине месяца. Ограничивающим фактором может быть только рыночная конъюнктура. Если она сильно ухудшится, можем перенести сделку, подвинуть на декабрь», — допустил Грицкевич.

По словам топ-менеджера, ситуация на российском фондовом рынке сейчас «не очень стабильна», но так называемое окно для размещения не закрыто.

Падение котировок на рынке в октябре ускорилось на фоне обострения геополитической ситуации, санкций США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, опасений аналитиков, что ЦБ сделает паузу в снижении ключевой ставки (24 октября регулятор пересмотрел показатель вниз на 0,5 процентного пункта, до 16,5%). С начала месяца индекс Мосбиржи потерял 4,7%, а в последние дни октября индикатор падал ниже 2500 пунктов. Опрошенные РБК эксперты отмечали, что ситуация на российском фондовом рынке не располагает к IPO.

«Мы не считаем, что окно закрыто. Здесь два аргумента. Во-первых, в течение года состоялось несколько SPO (вторичных публичных размещений), общая сумма около 85 млрд руб., был высокий спрос от управляющих компаний и физических лиц. Во-вторых, ключевая ставка снизилась на 4,5 процентного пункта, до 16,5%, и Банк России отмечал, что есть диапазон для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Поэтому конъюнктура не такая плохая, как кажется», — сказал Грицкевич.

Опрошенные РБК аналитики ранее прогнозировали, что при выходе на биржу «Дом.РФ» может быть оценен в 0,7–0,8 капитала, с дисконтом к основному банковскому бенчмарку — «Сберу». «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что эмитент хотел размещаться по 0,8 от капитала, но на фоне обвала рынка и снижения этого показателя у Сбербанка коэффициент может оказаться ближе к 0,7.

«Мы свой взгляд по цене не навязываем — будем следовать за той оценкой, которую даст рынок», — сказал Грицкевич, отвечая на вопрос об оценке «Дом.РФ» при размещении.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
IPO
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
Власти зафиксировали расширение скрытой безработицыПодписка на РБК, 07:00
Си сообщил о готовности Китая ввести нулевые пошлины на товары из Африки Политика, 06:54
ТАСС узнал об аресте общественницы Рудницкой по делу о торговле детьми Общество, 06:25
Еще один российский аэропорт приостановил полеты Общество, 06:13
Замглавы «Дом.РФ» дал ориентир по параметрам IPO Финансы, 06:00
Глава банка «Дом.РФ» — РБК: «Мы не считаем, что окно закрыто»Подписка на РБК, 06:00
Губернатор сообщил об атаке на инфраструктуру под Владимиром Политика, 05:56
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В четырех районах Воронежской области уничтожили беспилотники Общество, 05:46
AP узнало, что Black Lives Matter заподозрили в растрате пожертвований Общество, 05:44
Welt рассказал о поражении Каллас в борьбе с фон дер Ляйен за власть Политика, 05:35
Генетики выяснили, представители каких народов чаще оказываются «совами» Общество, 05:00
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Трамп в разы сократил квоту на прием беженцев в США Политика, 04:42
Economist оценил, на сколько хватит средств Украине без финансирования ЕС Политика, 04:33