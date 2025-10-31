Замглавы «Дом.РФ» дал ориентир по параметрам IPO

Хотя фондовый рынок в стрессе, окно для вывода компаний на биржу не закрыто, уверен замглавы «Дом.РФ» Максим Грицкевич. Госкомпания рассчитывает разместить акции «ближе к верхней границе» заявленного объема в ₽30 млрд

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Дом.РФ» рассчитывает, что объем первичного размещения акций госкомпании на бирже (IPO) будет близок к 30 млрд руб., рассказал в интервью РБК замглавы «Дом.РФ», председатель правления банка «Дом.РФ» Максим Грицкевич. Он пояснил, что эти ожидания основаны на оценке предварительного спроса крупных инвесторов.

«Мы примерно с июля ведем предварительные коммуникации со всеми институциональными инвесторами, видим от них обратную связь. На наш взгляд, с их стороны спрос хороший. Сейчас мы рассматриваем диапазон от 15 млрд до 30 млрд руб., склоняемся к верхней границе. Нам бы хотелось попасть в первый котировальный список Московской биржи, и для этого free-float (объем акций в свободном обращении. — РБК) должен быть выше 10%», — сказал топ-менеджер.

Детали будущего IPO О выводе «Дом.РФ» на биржу стало известно весной 2024 года. Речь идет о размещении части акций с условием, что доля государства останется выше 50%. Для этого был принят закон, допускающий снижение госучастия в капитале института развития. В Минфине изначально оценивали возможный объем размещения «Дом.РФ» до 15 млрд руб. и 5% акций в свободном обращении (free-float). «5% — это наш минимальный такой уровень. Если рынок будет хороший, то можно и больше, но это будет зависеть от рынка», — уточнял замминистра финансов Алексей Моисеев позднее. В июле единственный акционер утвердил увеличение уставного капитала «Дом.РФ» в преддверии IPO почти на 40 млрд руб.

Точная дата IPO «Дом.РФ» еще не определена — при подходящих рыночных условиях сделка состоится в ноябре, но ее перенос не исключен.

«Ориентируемся, что IPO может состояться в ноябре, скорее всего, во второй половине месяца. Ограничивающим фактором может быть только рыночная конъюнктура. Если она сильно ухудшится, можем перенести сделку, подвинуть на декабрь», — допустил Грицкевич.

По словам топ-менеджера, ситуация на российском фондовом рынке сейчас «не очень стабильна», но так называемое окно для размещения не закрыто.

Падение котировок на рынке в октябре ускорилось на фоне обострения геополитической ситуации, санкций США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, опасений аналитиков, что ЦБ сделает паузу в снижении ключевой ставки (24 октября регулятор пересмотрел показатель вниз на 0,5 процентного пункта, до 16,5%). С начала месяца индекс Мосбиржи потерял 4,7%, а в последние дни октября индикатор падал ниже 2500 пунктов. Опрошенные РБК эксперты отмечали, что ситуация на российском фондовом рынке не располагает к IPO.

«Мы не считаем, что окно закрыто. Здесь два аргумента. Во-первых, в течение года состоялось несколько SPO (вторичных публичных размещений), общая сумма около 85 млрд руб., был высокий спрос от управляющих компаний и физических лиц. Во-вторых, ключевая ставка снизилась на 4,5 процентного пункта, до 16,5%, и Банк России отмечал, что есть диапазон для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Поэтому конъюнктура не такая плохая, как кажется», — сказал Грицкевич.

Опрошенные РБК аналитики ранее прогнозировали, что при выходе на биржу «Дом.РФ» может быть оценен в 0,7–0,8 капитала, с дисконтом к основному банковскому бенчмарку — «Сберу». «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что эмитент хотел размещаться по 0,8 от капитала, но на фоне обвала рынка и снижения этого показателя у Сбербанка коэффициент может оказаться ближе к 0,7.

«Мы свой взгляд по цене не навязываем — будем следовать за той оценкой, которую даст рынок», — сказал Грицкевич, отвечая на вопрос об оценке «Дом.РФ» при размещении.