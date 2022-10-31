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Финансы ,  
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Беглого банкира Беджамова признали банкротом в Великобритании

АСВ: Высокий суд Лондона признал беглого банкира Георгия Беджамова банкротом в Британии
Признание беглого бизнесмена банкротом в Британии позволит ускорить процедуру возврата денег пострадавшим, рассчитывают в Агентстве по страхованию вкладов. В России экс-совладельца лопнувшего ВПБ обвиняют в мошенничестве
Георгий Беджамов
Георгий Беджамов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Бывший совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов, признанный в России банкротом, получил такой же статус в Великобритании, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя российского Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое выступает конкурсным управляющим Внешпромбанка.

Беджамов с начала 2022 года пытался оспорить первичное решение суда о признании его банкротом, вынесенное в 2021 году, и проиграл апелляцию. В России Беджамова признали банкротом еще в 2018 году.

Новое решение суда «позволит АСВ ускорить процедуру возврата средств в конкурсную массу для дальнейшей передачи» пострадавшим, сообщил газете гендиректор АСВ Андрей Мельников. На начало сентября 2022 года в конкурсной массе ВПБ сформировано 24 млрд руб.— 10,3% от текущего долга банка перед кредиторами.

РБК обратился за комментарием к представителям Беджамова.

В России Георгий Беджамов обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) на 113 млрд руб. во Внешпромбанке. Как полагает следствие, Беджамов совместно со своей сестрой Ларисой Маркус выдавал невозвратные кредиты фиктивным компаниям, аффилированным с ними, а также списывал средства со счетов клиентов без их ведома. Сейчас Беджамов живет в Лондоне, а его супруга Алина Золотова и двое их младших детей — в Монако.

Сам Беджамов считает свое преследование политически мотивированным, говорил его адвокат Сергей Бельчич.

Сестра Беджамова Лариса Маркус отбывает назначенное судом наказание в 8,5 года лишения свободы за хищение из ВПБ.

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Лицензию у Внешпромбанка Центробанк отозвал в начале 2016 года, спустя несколько месяцев банк признали банкротом. Дыра в капитале банка составила более 210 млрд, задолженность перед кредиторами составляет более 233 млрд руб., выплачено 7,7%.

Высокий суд Лондона рассматривает дело Беджамова с 2019 года, куда АСВ подало иск на $1,75 млрд. ВПБ обвиняет своего бывшего совладельца в «масштабном мошенничестве», говорится в материалах суда. Для поиска и взыскания активов Беджамова и Маркус за рубежом АСВ нанимало инвесткомпанию А1, которая летом 2021 года оценивала зарубежные активы брата и сестры в $100 млн (6,15 млрд руб.).

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Наталья Демченко Наталья Демченко
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Любовь Порываева
Георгий Беджамов банкир Высокий суд Лондона банкрот
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