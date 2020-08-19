Суд в Лондоне счел «ненормальной» охоту А1 Фридмана за активами Беджамова

Мнение судьи в Лондоне о методах А1

Представитель ВПБ на процессе, партнер Keystone Law Аня Блум, заявила, что нет ничего неправильного в том, чтобы проводить наблюдение за тем, кто является «известным мошенником», и искать информацию, относящуюся к нему. А1 объяснила свои действия, в том числе и рекламу на билбордах, необходимостью «проконтролировать» приказ о заморозке активов Беджамова, говорится в материалах суда.

Лондонская судья отметила по этому поводу, что называть Беджамова известным мошенником неуместно, пока идут разбирательства в Лондоне и не вынесен приговор в России по уголовному делу. «Даже в отношении предполагаемых мошенников проведение рекламной кампании в газетах и на билбордах, насколько мне известно, не является нормальным признаком судебного разбирательства в этой юрисдикции», — заключила она.

Такая кампания не «является нормальным поведением в судебном процессе, даже если соблюдение заморозки активов под вопросом», пояснила судья, указав, что АСВ фактически передало контроль над делом А1, но не может просто самоустраниться в подобной ситуации.

В целом судья сочла роль А1 в процессе необычной: «Дело не только в предоставлении финансирования (компания сама финансирует денежные разбирательства клиентов. — РБК), но и в ежедневном контроле за проведением судебного разбирательства. Команда юристов ВПБ обращается за инструкциями к юристам А1». А1 финансирует и координирует судебные процессы, ищет активы в иностранных юрисдикциях и обращает взыскание на них, сообщил «Ведомостям» гендиректор АСВ Юрий Исаев еще в 2019 году. В обмен А1 получит процент от взысканного имущества.

Член правления А1 Кирилл Бабаев прокомментировал РБК, что результат рекламной кампании в А1 расценивают «как высокоэффективный: получено много полезной информации о сокрытых Беджамовым активов, принадлежащих ВПБ». «Убеждены, что кампании такого рода помогут раскрыть все активы, выведенные Беджамовым из банка в нарушение закона», — считает он.

РБК направил запрос адвокату Беджамова, в АСВ не ответили на запрос.

Ответчики и Гаагская конвенция Ответчиками по иску Беджамова выступают сотрудники А1, среди которых руководитель отдела разрешения международных споров Дмитрий Черненко (два других ответчика в имеющихся в распоряжении редакции материалах не названы). По мнению Беджамова, ответчики попытались устраниться от английской юрисдикции, настояв на проведении процедур по Гаагской конвенции, которые могут занять от 18 месяцев до двух лет. Член правления инвестиционной компании Кирилл Бабаев пояснил РБК, что для рассмотрения спора о преследовании Беджамова со стороны А1 тот сначала должен уведомить ответчиков по официальным каналам в рамках Гаагской конвенции в соответствии с английским законодательством. «Как только ответчики будут уведомлены должным образом, они вправе будут защитить свою юридическую позицию в английском суде», — уточнил Бабаев.

Вопросы к обыску

Информация об иске Беджамова к А1 появилась в судебном решении, которое касалось обращения с документами, изъятыми у Беджамова во время обыска. 29 марта 2019 года, в самом начале процесса в Высоком суде Лондона, назначенные судом юристы, представители ВПБ, компьютерные специалисты и Черненко из А1 по решению суда провели обыск в офисе в центре Лондона, где работал Беджамов. Помещение арендовала компания Berkeley Square Investment Partners Limited (BSIP) Максима Голодницкого, друга и делового партнера экс-банкира. АСВ обвиняла отца Голодницкого Эдуарда в участии в фиктивной схеме обременения активов Беджамова кредитом от офшорной компании для защиты от взыскания.

В материалах отмечается, что BSIP и Голодницкий работают не только с Беджамовым, а другие клиенты компании — лица, которые были «изгнаны из России и ищут политическое убежище», однако суд не знал об этом. Так, во время обыска один из таких клиентов BSIP якобы проводил встречу с иммиграционным юристом.

По итогам обыска были обнаружены шесть устройств (одно из них — телефон Беджамова), четыре жестких диска и всего 514 тыс. документов. Использование этих документов судом было разрешено только для целей текущего разбирательства. Беджамов и Голодницкий требовали от всех представителей ВПБ дать обязательства о неразглашении информации из документов, сотрудников А1 они просили либо не допустить к документам, либо потребовать от них того же обязательства. Участвовавший в обыске сотрудник А1 такое обязательство тоже дал.

Судья отметила, что А1 выступает как сторона процесса, хотя истцом является только ВПБ: «А1 стремится получить выгоду от процесса в английском суде и особенно использовать документы, изъятые в рамках судебного приказа об обыске, которые были названы ядерным оружием в арсенале суда. Как бенефициары такого решения [о проведении обыска], они действуют с позиции силы, но с этим приходит и ответственность», — заметила судья.

По словам Бабаева из А1, решение судьи означает, что документы, изъятые у Беджамова, могут быть использованы только для английского процесса, но это никак не повлияет на дальнейшее сотрудничество А1 и АСВ. А1 и ВПБ сохранили право использовать документы, найденные у Беджамова, резюмировал он.