«Интерфакс» узнал о планах ЛУКОЙЛа выкупить 25% акций у нерезидентов

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Компания ЛУКОЙЛ планирует выкупить до 25% своих акций у нерезидентов, об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией и еще один источник.

По его словам, сейчас эти акции фактически заблокированы на счетах «С». ЛУКОЙЛ планирует предложить иностранным акционерам выкупить эти бумаги с дисконтом. При этом для оплаты акций в компании хотят использовать средства, которые находятся на зарубежных счетах — таким образом на российский валютный рынок она выходить не будет. Дисконт к рыночной стоимости должен составить не менее 50%, уточнил источник. ЛУКОЙЛ уже подал соответствующее обращение властям, добавили источники агентства.

Сейчас уставный капитал ЛУКОЙЛа состоит из 692 млн 865 тыс. 762 акций, сделка может коснуться 173 млн акций. На момент публикации акции компании показывали рост на 5,5%.

РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа, пресс-службы правительства и Минфина.

Специальные счета типа «С» были созданы Банком России для целей исполнения обязательств резидентов перед нерезидентами, установленных в указе Владимира Путина № 95 от 5 марта 2022 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Цель введения счетов «С» — предотвращение вывода денежных средств и активов из России резидентами недружественных стран. Список операций по таким счетам ограничен определенным перечнем. Сам счет предназначен для осуществления сделок по покупке и продаже нерезидентом иностранной валюты за рубли

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