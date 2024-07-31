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Финансы ,  
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Сбербанк повысит стоимость уведомлений по дебетовым картам

В прошлый раз стоимость СМС-уведомлений от «Сбера» выросла два года назад — на 10 руб., теперь ее подняли еще на 29 руб. В отрасли поясняли, что стоимость услуги зависит от операторов связи
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сбербанк с 1 августа повысит ежемесячную стоимость СМС-уведомлений об операциях на дебетовых картах с 70 до 99 руб, сообщили РБК в пресс-службе организации.

Уведомления останутся бесплатными для кредитных и премиальных карт, подписчиков СберПрайм Старт, а клиенты соцсегмента с пенсионными или социальными выплатами будут по-прежнему платить 40 руб.

В предыдущий раз «Сбер» повышал стоимость этой услуги два года назад — с 60 до 70 руб. Это произошло впервые за 20 лет.

Повышение стоимости уведомлений связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет — количество транзакций возросло, объясняли в пресс-службе банка.

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В последние годы стоимость этой услуги повышали и другие банки: Тинькофф (ныне Т-Банк), Райффайзенбанк, ВТБ и другие. Организации объясняли, что стоимость рассылки СМС-уведомлений повышают операторы связи, у банков нет цели заработать на этой услуге, а вопрос СМС-уведомлений становится особенно острым из-за недоступности push-уведомлений.

«Эту бизнес-логику тоже можно понять. SMS между абонентами сейчас передается крайне мало: люди общаются в основном в мессенджерах и социальных сетях. А потому за счет банков и других структур, которым нужны рассылки, операторы пытаются компенсировать выпадающие доходы», — отмечал в беседе с «Известиями» гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

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