Как банки «Яндекса» и Ozon обогнали конкурентов по приросту вкладов
Кредитные учреждения, открытые маркетплейсами и экосистемами, стали набирать вклады россиян активнее, чем классические банки. Это следует из расчетов РБК на основе их отчетности.
Так, в Яндекс Банке средства россиян выросли с 0,8 млрд руб. в мае 2023 года до 38,2 млрд руб. в июне 2024 года. В Ozon Банке — до 10,4 млрд руб.
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