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Финансы ,  
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Как банки «Яндекса» и Ozon обогнали конкурентов по приросту вкладов

Банки маркетплейсов стали опережать классические учреждения по приросту вкладов

Кредитные учреждения, открытые маркетплейсами и экосистемами, стали набирать вклады россиян активнее, чем классические банки. Это следует из расчетов РБК на основе их отчетности.

Так, в Яндекс Банке средства россиян выросли с 0,8 млрд руб. в мае 2023 года до 38,2 млрд руб. в июне 2024 года. В Ozon Банке — до 10,4 млрд руб.

Банки Ozon и «Яндекса» обогнали конкурентов из топ-50 по приросту вкладов
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

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