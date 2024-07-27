Как банки «Яндекса» и Ozon обогнали конкурентов по приросту вкладов

Кредитные учреждения, открытые маркетплейсами и экосистемами, стали набирать вклады россиян активнее, чем классические банки. Это следует из расчетов РБК на основе их отчетности.

Так, в Яндекс Банке средства россиян выросли с 0,8 млрд руб. в мае 2023 года до 38,2 млрд руб. в июне 2024 года. В Ozon Банке — до 10,4 млрд руб.