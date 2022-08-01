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Сбербанк и ВТБ повысили плату за СМС-уведомления по банковским картам

СМС-уведомления по картам Сбербанка подорожали на 10 руб. в месяц, по картам ВТБ — на 20 руб. Рост стоимости услуг в банках объясняют ростом числа отправляемых уведомлений и подорожанием услуг связи
ВТБ VTBR ₽0,01859 +0,46% Купить
Сбербанк SBER ₽131,9 +0,14% Купить
Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

С 1 августа возросла стоимость СМС-уведомлений по картам Сбербанка и ВТБ. Так, Сбербанк повысил стоимость СМС-уведомлений на 10 руб., ВТБ — на 20 руб. О планах повысить тарифы на эту услугу оба банка сообщали в конце июля.

Стоимость услуги СМС-информирования в Сбербанке зависит от типа карты. Для держателей дебетовых карт банка ранее она составляла 60 руб. ежемесячно, а для электронных карт банка, социальных и студенческих — 30 руб. в месяц. С 1 августа стоимость уведомлений для этих карт составляет 70 руб. и 40 руб. соответственно, следует из новых тарифов банка (*.pdf.)

СМС-уведомления по картам Сбербанка были и остались бесплатными для владельцев кредитных карт банка, а также для клиентов с премиальными и «золотыми» картами. Пуш-уведомления о движении средств по всем картам также остались бесплатными для всех видов карт.

Сбербанк повысит стоимость уведомлений об операциях впервые за 20 лет
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Рост стоимости уведомлений связан с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет, поясняла ранее пресс-служба Сбербанка. За это время возросло количество транзакций, а также количество и виды отправляемых сообщений. Также Сбербанк отмечал, что повышение тарифа на СМС-уведомления произойдет впервые за 20 лет существования услуги.

ВТБ сообщил о повышении тарифов на СМС-информирование клиентов в тот же день, что и Сбербанк.

У ВТБ есть два тарифа на СМС-оповещения: базовый, за который банк не взимает плату, и платный «Карты+», цена на который и выросла с 1 августа с 59 до 79 руб. в месяц.

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Базовый тариф предусматривает ограниченный набор оповещений — об окончании срока действия карты, поступлении зарплаты, сообщения об овердрафте и уведомление о регистрации или изменении пакета услуг.

Платный пакет уведомлений предусматривает больший набор оповещений о событиях, в том числе оповещения по вкладам, автоплатежам, активации и отмене отложенного распоряжения, сообщение о невозможности исполнить регулярные операции, сообщения о  регулярных операциях в «ВТБ-Онлайн» и др.

Как поясняли в пресс-службе банка РБК, СМС-оповещения предпочитают получать не более 5% клиентов ВТБ. Решение повысить тарифы в банке объяснили тем, что свои тарифы на СМС повысили операторов связи, а также стремлением привести цены на услугу к среднерыночным значениям.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Сбербанк уведомления тариф ВТБ СМС
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