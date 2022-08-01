Сбербанк и ВТБ повысили плату за СМС-уведомления по банковским картам
С 1 августа возросла стоимость СМС-уведомлений по картам Сбербанка и ВТБ. Так, Сбербанк повысил стоимость СМС-уведомлений на 10 руб., ВТБ — на 20 руб. О планах повысить тарифы на эту услугу оба банка сообщали в конце июля.
Стоимость услуги СМС-информирования в Сбербанке зависит от типа карты. Для держателей дебетовых карт банка ранее она составляла 60 руб. ежемесячно, а для электронных карт банка, социальных и студенческих — 30 руб. в месяц. С 1 августа стоимость уведомлений для этих карт составляет 70 руб. и 40 руб. соответственно, следует из новых тарифов банка (*.pdf.)
СМС-уведомления по картам Сбербанка были и остались бесплатными для владельцев кредитных карт банка, а также для клиентов с премиальными и «золотыми» картами. Пуш-уведомления о движении средств по всем картам также остались бесплатными для всех видов карт.
Рост стоимости уведомлений связан с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет, поясняла ранее пресс-служба Сбербанка. За это время возросло количество транзакций, а также количество и виды отправляемых сообщений. Также Сбербанк отмечал, что повышение тарифа на СМС-уведомления произойдет впервые за 20 лет существования услуги.
ВТБ сообщил о повышении тарифов на СМС-информирование клиентов в тот же день, что и Сбербанк.
У ВТБ есть два тарифа на СМС-оповещения: базовый, за который банк не взимает плату, и платный «Карты+», цена на который и выросла с 1 августа с 59 до 79 руб. в месяц.
Базовый тариф предусматривает ограниченный набор оповещений — об окончании срока действия карты, поступлении зарплаты, сообщения об овердрафте и уведомление о регистрации или изменении пакета услуг.
Платный пакет уведомлений предусматривает больший набор оповещений о событиях, в том числе оповещения по вкладам, автоплатежам, активации и отмене отложенного распоряжения, сообщение о невозможности исполнить регулярные операции, сообщения о регулярных операциях в «ВТБ-Онлайн» и др.
Как поясняли в пресс-службе банка РБК, СМС-оповещения предпочитают получать не более 5% клиентов ВТБ. Решение повысить тарифы в банке объяснили тем, что свои тарифы на СМС повысили операторов связи, а также стремлением привести цены на услугу к среднерыночным значениям.