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«Ведомости» узнали об идее тайных проверок расхода бюджетных средств

«Ведомости»: Минфин предложил тайно проверять расход бюджетных средств с 2025 года
Минфин предлагает проводить тайные проверки нарушений в расходовании бюджетных средств на основе анализа сведений из баз данных. Этим с 2025 года будет заниматься казначейство, рассказали в ведомстве

Минфин предложил внедрить метод контроля нарушения в расходовании бюджетных средств госучреждениями, при котором организацию не будут предупреждать о проверке, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. По его словам, новая система заработает с 2025 года, наблюдением будет заниматься казначейство.

Собеседник издания пояснил, что метод подразумевает сбор и анализ данных об объекте контроля, содержащихся в информационных ресурсах и внешних источниках. Он добавил, что предлагаемая инициатива связана с необходимостью снижения административной нагрузки госпредприятий в условиях трансформации экономики.

Представитель Счетной палаты отметил, что эта идея требует тщательной проработки со всеми заинтересованными сторонами. Он подчеркнул, что уже сейчас ведется постоянный мониторинг и проверка деятельности участников бюджетного процесса, в том числе на основе данных государственных информационных систем.

На основании результатов анализа этих данных Счетная палата формирует и уточняет план своих тематических проверок, добавил собеседник газеты. По его словам, только по наблюдению не всегда удается оценить, что конкретно сделано за счет бюджетных ресурсов, как изменилась ситуация для различных групп пользователей товаров, работ, услуг.

В материале отмечается, что замглавы Минфина Алексей Лавров в ходе дискуссии саммита «Россия — Африка» предложил ввести новый инструмент при проведении аудиторской проверки участников бюджетного процесса — «наблюдение». Он пояснил, что этот метод будет заключаться в анализе так называемого «аудиторского следа» — сведениях о деятельности организации, зафиксированных в базах данных. Лавров подчеркивал, что такой практики в России на данный момент нет.

В конце июня «Коммерсантъ» писал, что Минпромторг обратился в следственные органы и хочет вернуть около 300 млн руб. субсидии, выделенной концерну «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех») на разработку антенных систем станций спутниковой связи. «Дочка» «Ростеха» должна была разработать аппаратное и программное обеспечение, однако проверка показала, что за свою разработку «Автоматика» фактически выдала купленные в Китае антенные комплексы. Министерство направило в Следственный комитет соответствующие материалы.

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Позже газета сообщила, что СК возбудил уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении неустановленных лиц из «Автоматики». На том этапе в уголовном деле не было подозреваемых, обвиняемых или задержанных, однако, по данным источника газеты, 28 июня в московском офисе концерна «Автоматика» на Ботанической улице был проведен обыск.

30 июня следователи задержали гендиректора «Автоматики» Андрея Моторко в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Обвинение ходатайствовало об избрании для него, а также начальника НИО-3 Александра Нестерова меры пресечения в виде заключения под стражу до 27 августа. Ходатайство было удовлетворено, Моторко его обжаловал, говорится в карточке дела на сайте Пресненского районного суда Москвы.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Минфин проверка бюджетные расходы Казначейство
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