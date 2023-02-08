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ФТС сообщила о росте числа попыток незаконного ввоза и вывоза наличных

ФТС России в 2022 году отметила рост числа попыток незаконно вывезти или ввезти наличные
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российские таможенники в 2022 году пресекли 11 670 попыток незаконного перемещения через границу рублей и иностранной валюты, что на 24% больше, чем в 2021 году, сообщили РБК в ФТС России.

Общая сумма незаконно перевезенных средств в рублевом эквиваленте уменьшилась на 30% по сравнению с предыдущим годом и составила 2,1 млрд руб. Вывезти деньги пытались в четыре раза чаще, чем ввезти.

Основными перемещаемыми валютами стали российский рубль (с ним было совершено более 45% противоправных действий), доллар США и евро. Чаще всего деньги вывозили в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан и Израиль, ввозили — из Турции, Таджикистана, ОАЭ и Азербайджана.

Таможенные органы завели 103 уголовных дела по ст. 200.1 УК (контрабанда наличных) и 11 567 дел об административных правонарушениях (недекларирование либо недостоверное декларирование наличных).

Со 2 марта 2022 года вывоз из России иностранной валюты наличными на сумму свыше $10 тыс. запрещен, так как из-за санкций поступление валюты в страну ограничено. 15 октября власти смягчили ограничения и разрешили вывозить более крупные суммы с разрешения ЦБ.

Еще до введения этих мер наличные, сумма которых превышает эквивалент в $10 тыс., при перемещении через таможенную границу ЕАЭС подлежали обязательному письменному декларированию. Те, кто хотел перевезти через границу больше $100 тыс., должны были приложить к таможенной декларации подтверждение происхождения средств.

Теги
ФТС наличные таможня
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