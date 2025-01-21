Два банка в Казахстане приостановили выпуск карт иностранцам

Казахстанские Каспи Банк и Home Credit Bank приостановили открытие карт для нерезидентов страны. Ранее Агентство по регулированию и развитию финрынка Казахстана запретило открывать карты для иностранцев без ВНЖ на срок более года

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Казахстанские банки «Каспи» и Home Credit Bank («дочка» чешской международной финансовой группы PPF) приостановили открытие дебетовых карт для нерезидентов Казахстана. Об этом РБК рассказали в клиентской поддержке кредитных организаций. Фридом Банк и банк «ЦентрКредит» сообщили о вступлении в силу новых правил открытия карт нерезидентам, но без приостановки их выпуска.

Home Credit Bank приостановил оформление дебетовых карт нерезидентам на неопределенный срок, говорится в сообщении банка. «Каспи» остановил выпуск карт нерезидентам с 19 января по 3 февраля, после истечения этого срока нерезиденты смогут выпустить карты сроком на один год. При этом все карты, выданные до 19 января текущего года, будут работать до истечения срока действия, уточняется в информации для клиентов на сайте банка.

В начале января Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана запретило банкам Казахстана открывать карты нерезидентам со сроком действия более 12 месяцев. Новые ограничения приняты для минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов, объяснялось в сообщении агентства. При этом ограничения не распространяются на иностранцев, которые имеют ВНЖ Казахстана либо являются предпринимателями, дипломатическими работниками или инвесторами.

Клиентская поддержка Фридом Банка сообщает, что выпуск карт для нерезидентов по новым правилам начался с 19 января. При этом срок 12 месяцев также распространяется на перевыпуск ранее оформленных карт, но действующие платежные карты продолжат работать без изменения условий.

В банке «ЦентрКредит» новые требования к выпуску и перевыпуску карт вступили в силу с 20 января 2025 года. «Максимальный срок действия новых платежных карт для иностранных граждан без ВНЖ РК (Республики Казахстан. — РБК) — 12 месяцев. Правило не распространяется на граждан РК и иностранцев с ВНЖ, а также на действующие карты, открытые иностранцами без ВНЖ до 20 января 2025 года», — говорится в сообщении кредитной организации. Там добавляется, что один клиент может открыть не более пяти дебетовых и кредитных карт в одном банке.

Казахстан стал одним из главных направлений для релокации россиян и карточного туризма после начала военной операции на Украине и ухода из России платежных систем Visa и Mastercard в начале 2022 года. ЦБ Казахстана отмечал, что в июне и июле 2022 года было выпущено 50,7% от общего числа новых карт за весь 2022 год. Это, по его мнению, могло быть связано со спросом со стороны граждан России. C 2022 по 2024 год почти 695 тыс. россиян оформили индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Казахстана (аналог российского ИНН), который требуется для открытия карт в местных банках. В 2023 году Национальный банк Казахстана сообщил, что выявил около 1,5 тыс. банковских карт с оборотом в несколько миллиардов тенге (1 руб. стоит около 5 тенге), которые были открыты иностранцами и использовались для незаконной продажи наркотических средств.