ФАС проверит комиссии для застройщиков из-за новых условий по ипотеке

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ФАС направила запросы шести банкам из-за изменения условий выдачи ипотечных кредитов с господдержкой и введения комиссии для застройщиков за каждый выданный кредит, сообщается на сайте антимонопольной службы.

«Служба оценит обоснованность установления комиссии для застройщиков», — говорится в сообщении.

Служба отправила запросы в Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, «Открытие» и Совкомбанк.

К конфликту между банками и застройщиками привело ужесточение государством условий выдачи льготной ипотеки в декабре. Так, для всех регионов был установлен максимальный размер кредита до 6 млн руб., хотя в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области он был вдвое больше. Кроме того, до 30% был повышен взнос по льготной ипотеке на новостройки с господдержкой (под 8% годовых), ранее он составлял 20%.

На этом фоне банки стали менять параметры выдачи. В частности, «Сбер» и ВТБ стали выдавать ипотеку только покупателям недвижимости у застройщиков-партнеров финансовых организаций.

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