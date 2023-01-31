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UniCredit оценила убыток от российского бизнеса в 2022 году

Российская «дочка» принесла группе UniCredit убыток в €200 млн в 2022 году
Российская «дочка» сократила годовую чистую прибыль итальянской группы на €200 млн, до €5,25 млрд. UniCredit сообщила, что за год ей удалось снизить риски на Россию на более чем €4 млрд
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российский банк «ЮниКредит», подконтрольный итальянской UniCredit, завершил кризисный 2022 год с убытком в размере €220 млн, следует из отчетности группы по МСФО (*.pdf). По курсу Банка России на конец прошлого года потери составляют 16,64 млрд руб. Показатели «дочки» негативно отразились на финансовом результате UniCredit — чистая прибыль группы по итогам года составила €5,25 млрд против возможных €5,45 млрд. Годом ранее российский бизнес принес группе прибыль в размере порядка €200 млн.

Какие бизнес-показатели у российского «ЮниКредита»

Согласно отчетности, в прошлом году «ЮниКредиту» удалось заметно нарастить чистые процентные доходы: они увеличились на 42,6% в годовом выражении, до €757 млн (57,3 млрд руб.). При этом чистые комиссионные доходы почти не изменились: за отчетный период они составили €82 млн (6,2 млрд руб.), что лишь на 1,9% превышает результат 2021 года.

Операционные расходы российской «дочки» выросли на 2,7%, до €283 млн (21,4 млрд руб.), а траты на резервирование — в 22,6 раза. В 2022 году расходы «ЮниКредита» на покрытие возможных потерь достигли €882 млн (66,7 млрд руб.) против €39 млн в 2021-м. Основная нагрузка пришлась на первый квартал (€1,23 млрд), потом банк, наоборот, распускал сформированные резервы — на €111 млн во втором, на €136 млн в третьем и на €103 млн в четвертом кварталах. В эти же периоды российская «дочка» была прибыльной, но результаты трех кварталов не смогли покрыть потери по итогам первого (€916 млн).

По итогам четвертого квартала кредитный портфель «ЮниКредита» составил €9 млрд (680 млрд руб.), а депозитный — €13 млрд (983 млрд руб.), говорится в презентации группы (*.pdf). За октябрь—декабрь 2022 года они снизились на 15 и 3% соответственно. По сравнению с первым кварталом чистый кредитный портфель российского банка сократился более чем на треть (-34%), портфель выданных бизнесу гарантий — на 39%, а объем выданных аккредитивов — на 49%. В абсолютных цифрах UniCredit оценивает уменьшение объемов бизнеса в России за этот период в €4,1 млрд. Расчеты сделаны по курсу ЦБ на 31 декабря 2022 года, уточняется в презентации. Сжатие бизнеса в России группа называет «изменением позиционирования франшизы с минимальными издержками».

Как UniCredit смотрит на бизнес в России

В середине марта, после начала российской военной операции на Украине, итальянская группа сообщила, что рассматривает вариант прекращения работы в России из-за возросших рисков. В мае агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что UniCredit находится на начальном этапе переговоров с некоторыми из потенциальных покупателей. По данным Financial Times, группа изучала обмен активами с российскими финансовыми учреждениями как способ ухода из страны. Издание сообщало, что российским «ЮниКредитом» интересовался «Интеррос» Владимира Потанина, который к тому моменту уже купил долю французской Societe Generale в Росбанке и пакет Олега Тинькова в TCS Group, контролирующей Тинькофф Банк.

В июле прошлого года замминистра финансов Алексей Моисеев заявил о возможном запрете на продажу «дочек» иностранных банков в России. Президентский указ, вводящий до конца 2022 года такие ограничения для 45 кредитных организаций, вышел в октябре. Однако сделки по выходу иностранцев из капитала этих банков проходят — например, в ноябре Владимир Путин своим указом разрешил продажу РН-Банка, подконтрольного альянсу Renault—Nissan—Mitsubishi, «АвтоВАЗу».

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Как результаты российской «дочки» отражаются на группе UniCredit

Согласно презентации UniCredit, в целом за год чистые процентные доходы группы оказались бы на 7,1% ниже, если бы не наличие бизнеса в России, — €9,93 млрд против зафиксированных €10,69 млрд. Аналогичная ситуация с чистыми комиссионными доходами — без учета российской «дочки» они составили бы €7,63 млрд, а не отраженные в отчетности €7,82 млрд. При этом дочерняя структура увеличила совокупные издержки группы почти на 3%, или на €282 млн, до €9,56 млрд.

Как следует из презентации, присутствие в России, а также трансграничные риски, связанные со страной, отняли в 2022 году у UniCredit 31 базисный пункт от норматива достаточности основного базового капитала (CET1), который на конец года составил 14,91% (целевой ориентир группы — 12,5–13%).

В целом размер риска UniCredit на Россию (max exposure — показатель, отражающий максимальные потери кредитора в случае невыполнения клиентами своих обязательств) сократился по сравнению с мартовским уровнем на 28,4%, или на €2,1 млрд. При реализации самого плохого сценария, который не является базовым для группы, урон для ее капитала оценивается в €4,2 млрд, что на €1 млрд уступает замерам, сделанным в конце апреля.

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Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки отчетность ЮниКредит
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