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Оборонный госбанк ПСБ договорился о покупке СМП Банка у Ротенбергов

Оборонный госбанк ПСБ договорился о покупке СМП Банка у Аркадия и Бориса Ротенбергов
О покупке оборонным Промсвязьбанком СМП Банка, специализирующегося на корпоративном кредитовании, может быть объявлено до конца года, говорят источники РБК
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) договорился о покупке СМП Банка, основными акционерами которого являются Аркадий и Борис Ротенберги. Об этом РБК рассказал собеседник, близкий к одной из сторон сделки. Информацию подтвердил федеральный чиновник (ПСБ принадлежит правительству). По их данным, о сделке может быть объявлено в оставшиеся до конца года дни.

Собеседники РБК не назвали сумму покупки. Как говорил в интервью РБК замминистра финансов Алексей Моисеев, в начале сентября 2022 года велись переговоры вокруг оценки и механизма сделки. «С учетом того что в СМП Банк входит и Мособлбанк [проходит санацию с 2014 года], сделка сложнее. Но тем не менее работа над ней идет», — отмечал Моисеев. В декабре он говорил, что ПСБ может закрыть сделку по покупке СМП Банка до конца 2022 года.

О том, что Промсвязьбанк может купить СМП Банк, в июне 2022 года сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке. По их данным, стороны начали обсуждать сделку еще в декабре 2021 года, а в начале этого года Промсвязьбанк провел процедуру due diligence СМП Банка. Процедура включает оценку инвестиционных рисков, оценку объекта инвестирования, исследование деятельности компании, проверку ее финансового состояния и положения на рынке.

И Промсвязьбанк, и СМП Банк находятся под блокирующими санкциями западных стран, в том числе в американском списке SDN. Блокирующие санкции против СМП Банка были введены США и Евросоюзом еще в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. Промсвязьбанк попал под американские санкции 22 февраля текущего года, после того как Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Позднее он был включен и в санкционные списки ЕС, а также отключен от системы SWIFT. Такие санкции означают заморозку активов банков в США и ЕС и невозможность операций в долларах и евро.

ПСБ является системно значимым банком и на начало февраля 2022 года находился на седьмом месте по размеру капитала среди российских банков (354,4 млрд руб.). В 2019 году ПСБ купил у госкорпорации ВЭБ.РФ Связь-Банк, в 2020 году приобрел у корпорации «Роскосмос» одноименный дочерний банк. До конца мая 2023 года ПСБ также должен присоединить МИнбанк.

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СМП Банк — крупный банк с уклоном в корпоративное кредитование. По состоянию на начало февраля 2022 года банк занимал 20-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций (703 млрд руб.) и 28-ю позицию по размеру капитала (54 млрд руб.).

РБК направил запросы в Промсвязьбанк, СМП Банк и Минфин.

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Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Промсвязьбанк СМП-банк санкции сделка Аркадий Ротенберг Банки
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