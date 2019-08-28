Банки в разы ускорили приток частных инвесторов на фондовый рынок

Количество новых частных инвесторов на российском фондовом рынке за последние полтора года стремительно выросло: крупные банки стали активно открывать клиентам брокерские счета

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

С 2018 года приток частных инвесторов на российский фондовый рынок резко ускорился: количество новых уникальных клиентов на Московской бирже в прошлом году увеличилось более чем втрое — до 826 тыс. с 259 тыс. по итогам 2017 года, а за семь месяцев 2019-го новых брокерских счетов (в том числе индивидуальных инвестиционных счетов, ИИС) открыто уже больше, чем за весь предыдущий год, — 926 тыс., свидетельствуют данные Московской биржи (есть у РБК).

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Главными поставщиками частных инвесторов на фондовый рынок стали банки, обогнавшие традиционных игроков: количество новых открытых ими брокерских счетов в 2018 году выросло в 7,5 раза, до 617 тыс., а за семь месяцев 2019-го уже составляет 767 тыс. Приток клиентов от брокеров тоже растет, но не так стремительно: по итогам января—июля 2019 года это 159 тыс. новых счетов. То есть в этом году банки привели на фондовый рынок 83% новых клиентов, а брокеры — только 17%. Еще по итогам 2017 года на банки приходилась только треть клиентов.

Переток от депозитов Частные инвесторы приходят в основном на долговой рынок. Их доля на первичном рынке облигаций по итогам семи месяцев 2019 года составила 11,9% (в 2017 году — 4%); на вторичном — 8,3% (в 2017-м — 6,3%). Ставки по вкладам в 2018 году достигли минимумов, и банки стали активно предлагать клиентам инвестиционные продукты, пояснил директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин.

В 2018 году количество клиентов брокерского обслуживания в Сбербанке увеличилось вдвое, до 544 тыс. человек, а на 1 августа 2019 года превысило 810 тыс., говорит директор по развитию брокерского бизнеса банка Константин Шульга. В ВТБ за весь 2018 год открыто 62,8 тыс. брокерских счетов, а за январь—август 2019 года — 297,6 тыс., благодаря в том числе развитию цифровых каналов, замечает главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.