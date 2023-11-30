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Финансы ,  
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Экспортеры резко увеличили продажи валюты в октябре и ноябре

Глава департамента ЦБ: крупные экспортеры на 36% увеличили продажи валюты
Крупнейшие экспортеры нарастили продажи иностранной валюты более чем на треть в октябре и еще сильнее в ноябре, сообщили в ЦБ. Это стало одним из факторов укрепления рубля наряду с ростом ключевой ставки
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Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Крупнейшие экспортеры резко нарастили продажи иностранной валюты в октябре — месяце, когда президент Владимир Путин подписал указ об обязательной репатриации валютной выручки. Об этом рассказала на брифинге директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, передает корреспондент РБК.

«В октябре—ноябре этого года рубль укрепился на 10% на фоне подорожавшей нефти и восстановления торгового баланса. Укреплению способствовало и повышение Банком России ключевой ставки, что ограничило чрезмерный спрос на импорт и увеличило стимулы компаний оперативно конвертировать валютную выручку. Ускоренной конвертации выручки способствовал также указ президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Чистые продажи иностранной валюты 29 крупнейшими экспортерами повысились в октябре на 36% относительно предыдущего месяца, до $12,5 млрд», — сказал Данилова.

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Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

«С начала ноября чистые продажи уже превысили этот уровень. Дальнейшая ситуация будет определяться внешней торговлей, динамикой нефтяных цен, волатильность которых в последнее время возросла», — добавила глава департамента ЦБ.

Согласно указу Путина, отдельные компании в течение полугода обязаны репатриировать и продавать валютную выручку на российском рынке в объемах и в сроки, установленные правительством, ряд компаний должны предоставлять планы-графики по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке, в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

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Фото:Ведомости / ТАСС

10 октября, за день до подписания указа, доллар стоил больше 100 руб. По состоянию на 15:30 мск 30 ноября он торгуется вокруг отметки 88,7 руб.

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В обзоре финансовой стабильности, который 30 ноября опубликовал ЦБ, регулятор оценил масштабы продажи валютной выручки экспортеров. В сентябре (указ Путина был подписан 11 октября) отношение чистых продаж к валютной выручке экспортеров составило 77%, в августе и июле — 59% и 66% соответственно. Но, например, в период с марта по июнь они были выше: в марте 118% (то есть экспортеры продавали выручку и за предыдущие месяцы), в апреле — 60%, в мае — 85%, в июне — 79%.

При этом экспортеры, получающие доходы за рубежом не в валюте, а в рублях, вынуждены проводить операции с ними дважды, писали «Ведомости». Сначала им приходится покупать валюту за рубли за границей, затем завозить ее в страну, а уже внутри России вновь обменивать на рубли.

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Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
валютная выручка экспортеры курс рубля ЦБ
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