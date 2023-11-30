ОКБ оценило количество потенциальных банкротов в России

Объединенное кредитное бюро оценило количество потенциальных банкротов в России в 9,79 млн человек, их общая задолженность составляет 6,33 трлн руб. Годом ранее таких заемщиков было 8,81 млн с общей задолженностью 5,68 трлн руб.

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По состоянию на ноябрь 2023 года потенциальное банкротство грозит 9,79 млн, или почти 20% всех заемщиков банков и МФО, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, количество потенциальных банкротов (физлиц с просрочкой по кредитам и займам 90 дней и более) и их суммарная задолженность с учетом процентов увеличились в годовом отношении на 11%. Общая задолженность 9,79 млн заемщиков, находящихся в зоне риска, составляет 6,33 трлн руб. Годом ранее, по данным бюро, таких было 8,81 млн человек, их общая задолженность составляла 5,68 трлн руб.

Согласно последним данным Банка России, общее количество заемщиков в банках и МФО на 1 июля 2023 года оценивается в 47 млн человек (рост на 2 млн человек за полугодие). Таким образом, доля возможных банкротов составляет почти 20%.

Как уточнил газете директор по риск-методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов, это не означает, что все заемщики с долгом, просроченным на 90 и более дней, станут банкротами, однако часть домохозяйств находится в зоне риска.

С трендом на рост банкротств сталкиваются преимущественно сегменты микрофинансирования и необеспеченного потребительского кредитования, рассказали газете участники рынка. Параллельно увеличивается доля молодой просрочки: кредиторы стараются продавать проблемные долги до того, как должники воспользуются процедурой банкротства, а коллекторы предпочитают покупать портфели с низким уровнем потенциального банкротства.

«На фоне повышения ключевой ставки и, как следствие, роста ставок по банковским кредитам динамика кредитования физлиц будет постепенно замедляться. Это может привести к постепенному увеличению доли просроченных кредитов в розничном кредитном портфеле по мере постепенного вызревания задолженности», — сообщила газете директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

Что такое банкротство физических лиц Банкротство физического лица (обычного гражданина) — это признание его неспособности в полном объеме погасить долги или вносить обязательные платежи. Оно помогает законно освободиться от долгов, если нет возможности их выплачивать. Сюда входят не только задолженности по банковским кредитам, но также по микрозаймам, штрафам, налогам, оплате услуг ЖКХ и другим.



Российским должникам доступны два способа обанкротиться — через суд или по упрощенной процедуре через многофункциональные центры (МФЦ). В первом случае гражданин обязан начать процедуру, если его обязательства превышают 500 тыс. руб., а срок неплатежей — три месяца. Если сумма задолженности меньше, то банкротство через суд — добровольный процесс. Процедура не обязательно заканчивается прощением долга: если у физлица есть финансовые возможности платить по обязательствам или имущество, суд может назначить реструктуризацию.



Упрощенное банкротство — бесплатное и без суда — заработало в России в сентябре 2020 года. Чтобы получить статус финансово несостоятельного, должнику достаточно обратиться в МФЦ и перечислить в заявлении все свои обязательства. Изначально обанкротиться таким способом можно было при соблюдении двух условий. Сумма долга от 50 тыс. до 500 тыс. руб. Это могут быть обязательства по займам и кредитам (включая проценты), налогам, алиментам или договорам поручительства.

Должно быть доказано, что гражданин не имеет имущества или финансовых возможностей для погашения задолженности. Все исполнительные производства в отношении должника должны быть завершены, а исполнительные листы о взыскании — возвращены кредиторам. В 2023 году власти расширили доступ к процедуре внесудебного банкротства.

За восемь лет существования процедуры судебного банкротства в России — с октября 2015 года по сентябрь 2023 года — суды признали финансово несостоятельными более 1 млн граждан, сообщал РБК в начале октября со ссылкой на данные «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



С начала года такую процедуру прошли 249,9 тыс. должников. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество персональных банкротств увеличилось на 28,8%. Для сравнения за 2020 год количество финансово несостоятельных граждан выросло на 72,6%. За 2021 год — на 62%, за 2022 год — на 44,2%.

В ближайшие год-два прирост количества заявлений на судебное банкротство составит около 30%, считает эксперт проекта «За права заемщиков» Народного фронта Михаил Алексеев: «С учетом непростой финансово-экономической ситуации, роста уровня закредитованности в целом и количества заемщиков с уровнем долговой нагрузки свыше 80% в частности, а соответственно, и просрочки — в ближайшие год-два спрос на судебную процедуру будет продолжать расти».

Основной драйвер недавних судебных банкротств — кризис из-за пандемии коронавируса — почти перестал оказывать влияние, не соглашается управляющий партнер юридической фирмы GRM Константин Каричев. «Полагаю, что темпы роста в ближайшее время сохранятся, но на горизонте полутора-двух лет ежемесячное количество граждан, признаваемых банкротами, станет стабильным», — заключил он.