В ФНС указали на рост затянутых дел о банкротстве компаний

В первом полугодии 2023-го произошел «колоссальный» рост числа дел о банкротстве организаций, заявил замглавы ФНС Константин Чекмышев. Саму процедуру он охарактеризовал как «вещь в себе» — долгую и грозящую злоупотреблениями

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В январе—июне 2023 года было зафиксировано «колоссальное» увеличение количества продолжающихся дел о банкротстве организаций — оно выросло почти на четверть, с 50,3 тыс. (по состоянию на 1 января) до 62,6 тыс. (по состоянию на 1 июля). Об этом сообщил со ссылкой на данные сервиса Casebook замглавы ФНС Константин Чекмышев на форуме «Банкротства. Новая реальность», передает корреспондент РБК.

«К сожалению, буквально за полгода мы видим такой серьезный, колоссальный рост. Достаточно колоссальный — вы видите, больше 20%», — сказал он.

По мнению Чекмышева, в будущем ситуация может усугубиться — на это указывает активный рост как дебиторской, так и кредиторской задолженности российских организаций на фоне ухудшения их финансовых результатов.

«Мы смотрим на то, как у нас может потенциально с точки зрения будущих периодов измениться состояние банкротства. Мы видим пока не очень позитивный тренд, который наблюдается за последний год и десять месяцев. У нас растет и «кредиторка», и «дебиторка», — констатировал замминистра.

По состоянию на 1 августа 2023 года кредиторская задолженность организаций составила 102,9 трлн руб., увеличившись на 33% по сравнению с началом 2022 года, а дебиторская задолженность достигла 99 трлн руб. (+35% за аналогичный период), следует из материалов презентации Чекмышева.

В результате судебная система оказывается «перегруженной» банкротствами: из 800 тыс. арбитражных дел около 150 тыс. составляют дела о несостоятельности, однако сверх этого существует еще миллион обособленных споров (отдельные дела, возникающие в ходе рассмотрения дела о банкротстве, — например, о признании сделок недействительными, включении требований кредиторов в реестр и т.д. — РБК), сказал Чекмышев.

«Те, кто знают, что такое обособленный спор в деле о банкротстве, прекрасно понимают, что это почище какого-то отдельного искового производства. Если все это сложить, простите, 65% арбитражных дел — это дела о банкротстве. К сожалению, это то, насколько конфликтна среда! Именно дела о банкротстве — это 2/3 конфликтной среды между бизнес-единицами, в том числе между бизнес-единицами и государством», — подчеркнул Чекмышев.

Причины роста числа дел о банкротстве

Первый, кто вынужден реагировать на рост долга, — это кредитор, указал на одну из причин негативной динамики Чекмышев. «Активный кредитор не может смотреть на то, каким образом он, к сожалению, недополучает тот доход, на который рассчитывал, который мог вложить в свою экономическую модель бизнеса, расширить бизнес, рассчитаться с контрагентами», — сказал он.

При этом статистика говорит не в пользу кредиторов: в 2022 году в рамках дел о банкротстве их требования были удовлетворены только в 4,2% случаев. А в 57% дел кредиторы остались ни с чем, следует из материалов презентации замглавы ФНС.

По словам Чекмышева, ситуация осложняется тем, что банкротства сегодня становятся «вещью в себе» и имеют свойство сильно затягиваться. Несмотря на то что по закону конкурсное производство должно идти в срок до полугода, фактически средняя продолжительность дел о банкротстве составляет 3,5 года, указал замглавы ФНС.

«Банкротства становятся юридическим бизнес-проектом для тех, кто эти проекты начинает вести. Юридические компании <...> стараются вести эти проекты максимально «эффективно»: для того чтобы получить максимальную маржу, надо вести максимально долго», — отметил Чекмышев.

По данным, которые он привел, за последние семь лет за списание долгов и ликвидацию предприятий без погашения задолженности бизнес выплатил арбитражным управляющим и привлеченным ими лицам более 79 млрд руб. При этом за последние три года на каждого управляющего приходилось по два выявленных судом нарушения.

Резюмируя, чиновник дал общую оценку процедурам несостоятельности организаций. «Я могу охарактеризовать это состояние процедур банкротства через несколько слов: дорого, долго, с максимальной подверженностью злоупотреблениям и крайне неэффективно», — категоричен Чекмышев.

Реформирование процедуры корпоративного банкротства планировалось властями на 2022 год, работа по соответствующему законопроекту велась с 2020 года. Однако на фоне специальной военной операции и санкционного давления реформа была отложена на неопределенный срок. С 1 апреля по 1 октября 2022 года в России действовал мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, который распространялся как на юридических лиц, так и на граждан и ИП.