СПБ Биржа решила получить лицензию OFAC для разблокировки активов

Основной стратегией биржи по разблокировке активов является получение лицензии американского Минфина, рассказал глава площадки. Но сроки получения этого документа и возможный порядок возвращения активов пока неизвестны

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СПБ Биржа рассчитывает получить лицензию Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и полностью разблокировать активы клиентов, сообщил генеральный директор площадки Евгений Сердюков.

«Мы работаем с командой международных юристов — специалистов по санкциям. Вместе с ними мы разрабатываем несколько разных сценариев разблокировки клиентских активов. Нашей основной стратегией является взаимодействие с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC. — РБК)», — сказал Сердюков.

«Мы рассчитываем согласовать процедуру и получить разрешение OFAC на вывод активов. Мы намерены вернуть активы клиентов в полном объеме. Сейчас это наша приоритетная задача», — подчеркнул глава СПБ Биржи. Он также рассказал, что в ближайшее время биржа сформирует стратегию возврата клиентских активов, ее этапы и приблизительные сроки будут раскрыты позже.

Под блокировку из-за санкций не попала только часть денег, сообщала ранее биржа. Это средства в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге в размере $67 млн (порядка 6 млрд руб. по курсу на утро 30 ноября). Эти средства будут распределены между участниками торгов в соответствии с обязательствами биржи перед ними, при этом выплаты будут произведены в российских рублях по рыночному курсу, уточнил Сердюков.

2 ноября СПБ Биржа попала под блокирующие американские санкции, что означает ее изоляцию от долларовой системы и активов, номинированных в этой валюте. После публикации сообщения о санкциях площадка приостановила торги всеми бумагами, в том числе российскими и «дружественными» гонконгскими. С 6 ноября площадка возобновила торги только российскими активами.

Вместе с введением санкций Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) опубликовало генеральную лицензию, которая требует от иностранных контрагентов прекратить отношения с попавшей под санкции СПБ Биржей и выйти из ее ценных бумаг до 31 января 2024 года. Пока до конца непонятно, позволит ли эта лицензия закрыть позиции или вывести иностранные активы, которые инвесторы купили на СПБ Бирже.

24 ноября было подано заявление о банкротстве СПБ Биржи. О нем стало известно 27 ноября из материалов картотеки арбитражных дел. Комментируя ситуацию, представитель биржи подчеркивал, что площадка не подавала таких заявлений и не имеет признаков банкротства. Вечером этого же дня суд вернул заявление о банкротстве СПБ Биржи из-за отсутствия обязательной публикации сообщения о намерении обратиться с заявлением о банкротстве на «Федресурсе». При этом в определении уточнялось, что заявителем выступала именно сама площадка. Сама биржа в свою очередь заявила о возможном подлоге документов и сообщила о планах обратиться в правоохранительные органы.

Близкой к преступлению ситуацию с заявлением о банкротстве СПБ Биржи назвал глава службы по защите прав потребителей финуслуг Банка России Михаил Мамута. Он отметил, что необходимо расследование как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны Банка России на предмет возможных манипуляций на торгах бумагами компании. После сообщения о банкротстве акции СПБ Биржи в моменте падали на 34%, затем они начали восстановление и итоговое падение к концу дня составило 9,2%. «Выглядит это так, что рынок очень сильно упал, потом быстро отрос, и кто-то мог на этом заработать», — указал Мамута.