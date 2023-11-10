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Война санкций ,  
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Глава СПБ Биржи заявил о позитивных перспективах для активов инвесторов

Глава СПБ Биржи Сердюков: мы видим позитивные перспективы для бумаг инвесторов
Сюжет
Война санкций
СПБ Биржа видит позитивные перспективы для иностранных активов российских инвесторов, сказал глава площадки Евгений Сердюков. Сейчас биржа работает над порядком разблокировки этих бумаг
СПБ Биржа SPBE ₽102,5 -2,29% Купить
Евгений Сердюков
Евгений Сердюков (Фото: СПБ Биржа)

СПБ Биржа видит позитивные перспективы для бумаг инвесторов и работает над возможным порядком их получения и продажи вместе с санкционными юристами и Банком России, следует из опубликованного площадкой заявления ее генерального директора Евгения Сердюкова.

«Мы обратились к международным юристам, специализирующимся на санкциях, для того, чтобы разработать вместе с ними, с участниками рынка и Центробанком порядок действий инвесторов для получения ценных бумаг или их продажи. После согласования этот порядок будет опубликован. В настоящее время наша команда слаженно работает в интересах участников рынка. Мы видим позитивные перспективы», — сказал Сердюков.

2 ноября СПБ Биржа попала под блокирующие американские санкции, что означает ее изоляцию от долларовой системы и активов, номинированных в этой валюте. После публикации сообщения о санкциях площадка приостановила торги всеми бумагами, в том числе российскими и «дружественными» гонконгскими. С 6 ноября площадка возобновила торги только частью российских бумаг. Операции с иностранными пока недоступны.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) опубликовало генеральную лицензию, которая требует от иностранных контрагентов прекратить отношения с подпавшей под санкции СПБ Биржей и выйти из ее ценных бумаг до 31 января 2024 года. Но пока до конца не понятно, позволит ли эта лицензия закрыть позиции или вывести иностранные активы, которые инвесторы купили на СПБ Бирже.

«Технология торгов на СПБ Бирже подразумевает предоставление возможности заключения сделок с применением принципа best execution, то есть лучшей цены. Это дает возможность в момент, когда лучшие цены складываются на иностранных оригинальных площадках, выставлять заявки сразу на оригинальные иностранные площадки через иностранных посредников. Иностранные посредники — неважно из какой они юрисдикции, из дружественной или недружественной, — в момент, когда получили сообщение о санкциях, приостановили обработку любых поручений на заключение сделок или перемещение бумаг и потребовали от нас провести процедуру комплаенс, и мы стартовали проведение этой процедуры», — сказал Сердюков. СПБ Биржа была вынуждена приостановить торги, и сейчас ей доступны только расчеты по сделкам, заключенным до введения санкций.

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«Для того чтобы провести поставку и расчеты между участниками рынка здесь на СПБ Бирже, мы должны были получить исчерпывающую информацию о расчетах от иностранных посредников. Из-за текущей ситуации нам удалось получить полную информацию только вчера», — сообщил глава площадки. В результате накопилась очередь из нескольких нерассчитанных дней, а алгоритмы стали работать медленнее. По прогнозу Сердюкова, биржа проведет зависшие расчеты по сделкам в понедельник, 13 ноября.

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