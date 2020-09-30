Экс-банкир Лебедев инвестирует с партнерами до $15 млн в криптобанк

Как будет работать DeFi-банк Лебедева

Проект Лебедева с рабочим названием Independent Decentralized Finance Ecosystem, или InDeFinEco (Независимая децентрализованная финансовая экосистема), должен предоставлять держателям криптовалют несколько услуг, рассказал экс-банкир РБК:

Кредитование стейблкоинами под залоги криптовалюты с возможностью заработка на депозитах. Стейблкоины, выдаваемые в кредит, являются депозитами других клиентов DeFi-банка, как и в традиционной кредитной организации, уточнил Менделеев.

Управление активами пользователей для более эффективного размещения их криптовалюты и получения большей доходности.

Сложные финансовые продукты на основе токенов и криптовалют (от опционов до деривативов на золото и недвижимость).

Аналогов у такой экосистемы пока нет, считает Лебедев: «Конкуренция [с другими игроками] тут возможна только за пул ликвидности, но мы рассчитываем привлечь провайдеров не столько высокими ставками, сколько надежностью и более широкой линейкой услуг».

В планах создателей проекта войти в топ-10 мировых DeFi-проектов, продолжает Лебедев: «В абсолютных цифрах это означает около $500 млн привлеченных инвестиций в пул ликвидности. Переговоры с потенциальными инвесторами ведутся, но раскрывать их пока рано».

В качестве управляющей компании InDeFinEco предполагается использовать швейцарскую «дочку», которая получит необходимые криптолицензии, говорит Лебедев, не уточняя ее названия. Лебедеву принадлежит несколько компаний в Швейцарии, в том числе инвестиционная Alpstream AG. «Для полноценного функционирования DeFi-проектов не требуется какая-либо юрисдикция, смарт-контракты действуют глобально», — говорит он.

Проект не нацелен специально на российский рынок, хотя стартует именно в России. Вопросы законности приобретения криптовалюты в той или иной стране находятся за пределами работы проекта, предупредил Менделеев.

Прошлый банковский бизнес Лебедева В 1995 году Лебедев приобрел Национальный резервный банк (НРБ), а к 1998 году кредитная организация заняла третье место в российской банковской системе по размеру капитала после Сбербанка и ВТБ. В 2012 году в НРБ прошли проверки Центробанка и обыски ФСБ, после чего банк столкнулся с оттоком средств вкладчиков. Уже в 2013 году Лебедев объявил о планах продать банк, но сделка состоялась только в конце 2019 года, когда кредитную организацию приобрела Государственная транспортная лизинговая компания. К этому времени НРБ практически свернул деятельность и находился во второй сотне российских банков по активам. Сейчас у Лебедева есть издательский бизнес, в частности он владеет британской Independent. Предприниматель также занимается съемками сериала о банковском мошенничестве. Последний раз Лебедев входил в список богатейших россиян Forbes по итогам 2015 года. Тогда журнал оценивал его состояние в $400 млн.

Перспективы криптопроекта

DeFi-проекты являются глобальными аналогами традиционных финансовых сервисов, и сейчас на этот рынок приходит много инвестиций, поэтому все больше старожилов традиционного финансового рынка смотрят на DeFi как на перспективное направление, в котором можно создать что-то новое, имея опыт в финансах, пока большинство существующих платформ запущено программистами, говорит Колеошкин: «По сути, DeFi является финтехом, каким он должен был быть: он снижает транзакционные издержки, уменьшает стоимость дистрибуции, все финансовые продукты становятся модульными и доступными через интернет».

Рынок DeFi только формируется, и любой заметный крупный проект может занять значимое место, рассуждает член экспертного совета Госдумы, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов: «Однако дальнейшие перспективы проекта будут зависеть от его реализации, развития и, что самое важное, востребованности у пользователей. Ведь любой проект на блокчейне жив только до тех пор, пока он является востребованным. А иначе это все просто красивая PR-кампания и не более того — и таких примеров в крипте огромное количество».

$15 млн — это средний размер инвестиций в DeFi-сервисах: если программисты находятся в России, то этих средств должно хватить, считает Колеошкин. «Капитал DeFi-проектов перемещается очень быстро, проекты набирают сотни миллионов долларов за дни или недели, поэтому для того, чтобы войти в топ-10, надо привлечь минимум $400 млн, что при текущем объеме рынка и при правильном продукте не настолько сложная задача», — считает эксперт.

Риски и регулирование

У DeFi-проектов не может быть рисков, связанных с незаконным выводом средств вкладчиков, так как все действия с криптоактивами отображаются в смарт-контрактах, однако есть другие угрозы, объясняет Колеошкин. В частности, кража средств хакерами из-за ошибок в коде и невозможность вернуть их. Взломы смарт-контрактов бывают, но, как правило, на первых этапах и у не очень крупных проектов, возражает Менделеев.

DeFi-проекты критиковал сооснователь Ethereum Виталий Бутерин, который отметил, что высокие процентные ставки в них либо обеспечиваются за счет регуляторного арбитража, либо сопряжены с рисками, о которых не заявляется открыто. По мнению Колеошкина, на этом рынке также может появиться пузырь из-за завышенных ожиданий потребителей и повышенного спроса на токены.

С 2021 года в России начнет действовать закон «О цифровых финансовых активах», регулирующий использование в России криптовалюты. Впрочем, он не должен помешать россиянам стать частью мировой DeFi-индустрии, так как единственный прямой запрет в документе касается приема криптовалюты в качестве оплаты за товары, работы и услуги, считает Успенский. Препятствовать развитию отрасли могут блокировки криптовалютных сайтов Роскомнадзором, а также планы Минфина дополнительно ужесточить регулирование криптовалют: ведомство хочет ввести налоговую отчетность для криптокошельков, а в случае отказа применять меры, вплоть до уголовной ответственности.