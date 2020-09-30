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Финансы ,  
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Экс-банкир Лебедев инвестирует с партнерами до $15 млн в криптобанк

Бизнесмен Александр Лебедев, в конце 2019 года продавший Национальный резервный банк, запускает финансовые сервисы для держателей криптовалют. Это перспективное направление, но с рисками, предупреждают эксперты
Александр Лебедев
Александр Лебедев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бывший совладелец Национального резервного банка Александр Лебедев решил запустить криптовалютный банк в сфере децентрализованных финансов (DeFi-банк). Его партнером в проекте является основатель криптобиржи Garantex Сергей Менделеев. Финансирование стартапа, который может быть запущен в ближайшие месяцы, на первом этапе составит $10–15 млн, рассказал РБК сам Лебедев.

Александр Лебедев вышел из банковского бизнеса
Бизнес
Фото:Антон Белицкий / ТАСС

Децентрализованные финансы (DeFi) — это биржи для торговли криптовалютой, платформы для открытия депозитов или оформления кредитов и другие сервисы, работающие на блокчейне и выступающие в качестве криптоаналога традиционных финансовых инструментов. Правила проведения операций записаны в смарт-контрактах.

Объем мирового DeFi-рынка составляет $11,1 млрд, оценивает специализированный портал DeFi Pulse на основе сервисов 42 платформ. В DeFi-сервисах единицей отсчета является криптодоллар, который практически равен обычному доллару, а активы хранятся в децентрализованных системах без посредников, говорит партнер юридической компании Taxology Михаил Успенский.

Изначально DeFi-проекты предоставляли одну конкретную функцию (кредитование, торговля и т.п.), но сейчас появился тренд на предоставление большего набора услуг, рассказал сооснователь финтех-стартапа Zerion Вадим Колеошкин. Обычно DeFi-сервисы предоставляют своим пользователям более высокую доходность по депозитам, чем обычные банки: например, если у традиционного российского банка доходность по вкладу около 4% годовых в рублях, то вкладчики DeFi-банка получают 4% плюс токены этого проекта, что в целом составляет около 6–8% годовых в долларах, привел пример Успенский. Предлагаются и гораздо более высокие ставки.

DeFi-проекты никак специально не регулируются в России и не подпадают под системы госгарантий.

«С точки зрения разработки DeFi-проект не требует серьезных инвестиций, мы с партнерами готовы профинансировать стартап. В то же время необходимо будет фондирование выпуска стейблкоинов (криптомонет, привязанных к базовому активу. — РБК), необходимых для работы системы, и здесь придется захолдировать $10–15 млн», — рассказал Лебедев.

Как будет работать DeFi-банк Лебедева

Проект Лебедева с рабочим названием Independent Decentralized Finance Ecosystem, или InDeFinEco (Независимая децентрализованная финансовая экосистема), должен предоставлять держателям криптовалют несколько услуг, рассказал экс-банкир РБК:

  • Кредитование стейблкоинами под залоги криптовалюты с возможностью заработка на депозитах. Стейблкоины, выдаваемые в кредит, являются депозитами других клиентов DeFi-банка, как и в традиционной кредитной организации, уточнил Менделеев.
  • Управление активами пользователей для более эффективного размещения их криптовалюты и получения большей доходности.
  • Сложные финансовые продукты на основе токенов и криптовалют (от опционов до деривативов на золото и недвижимость).
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Аналогов у такой экосистемы пока нет, считает Лебедев: «Конкуренция [с другими игроками] тут возможна только за пул ликвидности, но мы рассчитываем привлечь провайдеров не столько высокими ставками, сколько надежностью и более широкой линейкой услуг».

В планах создателей проекта войти в топ-10 мировых DeFi-проектов, продолжает Лебедев: «В абсолютных цифрах это означает около $500 млн привлеченных инвестиций в пул ликвидности. Переговоры с потенциальными инвесторами ведутся, но раскрывать их пока рано».

В качестве управляющей компании InDeFinEco предполагается использовать швейцарскую «дочку», которая получит необходимые криптолицензии, говорит Лебедев, не уточняя ее названия. Лебедеву принадлежит несколько компаний в Швейцарии, в том числе инвестиционная Alpstream AG. «Для полноценного функционирования DeFi-проектов не требуется какая-либо юрисдикция, смарт-контракты действуют глобально», — говорит он.

Проект не нацелен специально на российский рынок, хотя стартует именно в России. Вопросы законности приобретения криптовалюты в той или иной стране находятся за пределами работы проекта, предупредил Менделеев.

Прошлый банковский бизнес Лебедева

В 1995 году Лебедев приобрел Национальный резервный банк (НРБ), а к 1998 году кредитная организация заняла третье место в российской банковской системе по размеру капитала после Сбербанка и ВТБ. В 2012 году в НРБ прошли проверки Центробанка и обыски ФСБ, после чего банк столкнулся с оттоком средств вкладчиков. Уже в 2013 году Лебедев объявил о планах продать банк, но сделка состоялась только в конце 2019 года, когда кредитную организацию приобрела Государственная транспортная лизинговая компания. К этому времени НРБ практически свернул деятельность и находился во второй сотне российских банков по активам. Сейчас у Лебедева есть издательский бизнес, в частности он владеет британской Independent. Предприниматель также занимается съемками сериала о банковском мошенничестве.

Последний раз Лебедев входил в список богатейших россиян Forbes по итогам 2015 года. Тогда журнал оценивал его состояние в $400 млн.

Миллионер Александр Лебедев запустит в России издание Independent
Технологии и медиа
Александр Лебедев

Перспективы криптопроекта

DeFi-проекты являются глобальными аналогами традиционных финансовых сервисов, и сейчас на этот рынок приходит много инвестиций, поэтому все больше старожилов традиционного финансового рынка смотрят на DeFi как на перспективное направление, в котором можно создать что-то новое, имея опыт в финансах, пока большинство существующих платформ запущено программистами, говорит Колеошкин: «По сути, DeFi является финтехом, каким он должен был быть: он снижает транзакционные издержки, уменьшает стоимость дистрибуции, все финансовые продукты становятся модульными и доступными через интернет».

Рынок DeFi только формируется, и любой заметный крупный проект может занять значимое место, рассуждает член экспертного совета Госдумы, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов: «Однако дальнейшие перспективы проекта будут зависеть от его реализации, развития и, что самое важное, востребованности у пользователей. Ведь любой проект на блокчейне жив только до тех пор, пока он является востребованным. А иначе это все просто красивая PR-кампания и не более того — и таких примеров в крипте огромное количество».

Бизнесмен Лебедев приобрел долю в кондитерских «Андерсон»
Бизнес
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

$15 млн — это средний размер инвестиций в DeFi-сервисах: если программисты находятся в России, то этих средств должно хватить, считает Колеошкин. «Капитал DeFi-проектов перемещается очень быстро, проекты набирают сотни миллионов долларов за дни или недели, поэтому для того, чтобы войти в топ-10, надо привлечь минимум $400 млн, что при текущем объеме рынка и при правильном продукте не настолько сложная задача», — считает эксперт.

Риски и регулирование

У DeFi-проектов не может быть рисков, связанных с незаконным выводом средств вкладчиков, так как все действия с криптоактивами отображаются в смарт-контрактах, однако есть другие угрозы, объясняет Колеошкин. В частности, кража средств хакерами из-за ошибок в коде и невозможность вернуть их. Взломы смарт-контрактов бывают, но, как правило, на первых этапах и у не очень крупных проектов, возражает Менделеев.

DeFi-проекты критиковал сооснователь Ethereum Виталий Бутерин, который отметил, что высокие процентные ставки в них либо обеспечиваются за счет регуляторного арбитража, либо сопряжены с рисками, о которых не заявляется открыто. По мнению Колеошкина, на этом рынке также может появиться пузырь из-за завышенных ожиданий потребителей и повышенного спроса на токены.

С 2021 года в России начнет действовать закон «О цифровых финансовых активах», регулирующий использование в России криптовалюты. Впрочем, он не должен помешать россиянам стать частью мировой DeFi-индустрии, так как единственный прямой запрет в документе касается приема криптовалюты в качестве оплаты за товары, работы и услуги, считает Успенский. Препятствовать развитию отрасли могут блокировки криптовалютных сайтов Роскомнадзором, а также планы Минфина дополнительно ужесточить регулирование криптовалют: ведомство хочет ввести налоговую отчетность для криптокошельков, а в случае отказа применять меры, вплоть до уголовной ответственности.

Авторы
Евгения Чернышова, Антон Фейнберг
криптовалюта Александр Лебедев банк
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