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Бизнесмен Лебедев приобрел долю в кондитерских «Андерсон»

Доля в сети, оказавшейся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, досталась также супруге миллионера
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

«Национальная резервная корпорация» бизнесмена Александра Лебедева приобрела долю в компании «Андерсон Франчайзинг», которая управляет сетью кафе-кондитерских «Андерсон». На эту сделку обратило внимание издание Octagon. По данным СПАРК-Интерфакс, изменения в ЕГРЮЛ были внесены 21 мая.

НРК в компании принадлежат теперь 25%. Еще 8% получила Елена Перминова – супруга Лебедева. Оставшейся долей в сети по-прежнему владеет основательница сети Анастасия Татулова.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на саму Татулову, предложение Лебедева стало спасением для сети, у которой из-за пандемии коронавируса сорвалась договоренность с потенциальным инвестором.

Миллионер Александр Лебедев запустит в России издание Independent
Технологии и медиа
Александр Лебедев

Ранее Лебедев уже вкладывался в ресторанный бизнес. В частности, как указывают «Ведомости», он владеет столичным рестораном Petrushka Evening Standard и создал несколько кафе «Петрушка». Его супруге принадлежит пекарня «Лён & гречка Bakery».

В середине июня Лебедев в интервью телеканалу РБК заявил о планах запуска русскоязычной версии британского издания Independent. Речь идет о создании лишь цифровой версии.

Состояние Александра Лебедева Forbes оценивал в 2016 году в $400 млн. В рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2015» он занимал 188-е место.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Александр Лебедев
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Миллионер Александр Лебедев запустит в России издание Independent
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