Миллиардер Александр Лебедев запустит в России издание Independent

Бизнесмен Александр Лебедев обещает в конце этого месяца запустить российскую версию принадлежащего ему британского издания Independent. Там будут исключительно переводы материалов британской редакции

Александр Лебедев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Долларовый миллионер Александр Лебедев запустит русскоязычную версию британского издания Independent, заявил предприниматель в интервью телеканалу РБК. Как и британское СМИ, российский Independent будет представлен только в цифровой версии, уточнил главный редактор проекта Артем Артемов. По его словам, сайт Independent.ru работает в тестовом режиме с февраля 2020 года, для пользователей он станет доступен в течение двух недель.

Свидетельство о регистрации СМИ российскому Independent Роскомнадзор выдал еще в ноябре 2019 года. Учредителем указано ООО «Индепендент Рус», которое, согласно данным ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит Лебедеву.

Independent в России не будет генерировать собственный контент, отметил Артемов. Концепция издания заключается в переводе текстов британского Independent на русский, объяснил собеседник РБК. Точный размер инвестиций в российскую версию он не назвал, отметив лишь, что на запуск уже потрачены «десятки миллионов рублей».

Состояние Александра Лебедева Forbes оценивал в 2016 году в $400 млн. В рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2015» он занимал 188-е место.

Британское общественно-политическая издание Independent охватывает много тематик: на сайте представлены разделы с новостями политики, технологий, науки, бизнеса. В бета-версии российского сайта Independent, с которой ознакомился РБК, представлены те же разделы. Дизайн и наполнение сайта полностью повторяет британскую версию.