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Финансы ,  
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Минфин поддержал идею ЦБ ввести отрицательные ставки
Замглавы ведомства поддержал усилия ЦБ по дедолларизации банковской системы, но отметил, что пока инициатива обсуждается на уровне идеи. В ЦБ говорили, что изменения в законе может подготовить правительство
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Алексей Моисеев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Министерство финансов поддерживает идею дать банкам возможность вводить отрицательные ставки по валютным депозитам. Об этом журналистам заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев, передает ТАСС.

«Да, я честно говоря, всячески поддерживаю усилия Центрального банка по дедолларизации банковской системы. Я считаю, что в нашей банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов и пассивов», — сказал он.

Замминистра уточнил, что пока вопрос обсуждался на уровне идеи и может потребовать введения налоговых изменений в законодательство.

Накануне, 24 сентября, глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила, что регулятор изучает предложения крупных участников рынка, которые просят предоставить им право устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам. Она объяснила, что кредитным организациям приходится размещать привлеченные средства за границей в иностранных банках с ущербом для себя.

Данилова также отметила, что это потребует серьезных изменений в законодательстве, которые могли бы подготовить в правительстве, так как ЦБ законодательной инициативы не имеет.

Финансы
ЦБ изучит возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам

В начале сентября Центробанк опубликовал «Обзор финансовых рисков», в котором отметил, что российские банки могут получать отрицательную маржу по депозитам в евро из-за разницы процентных ставок в России и еврозоне. Регулятор сообщил, что банки при размещении средств в европейские активы сталкиваются с отрицательными ставками. В документе было указано, что банки не могут привлекать клиентские средства в евро по отрицательным ставкам, поскольку такую возможность для них не предусматривает законодательство.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минфин, Центробанк, вклады, ставки
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