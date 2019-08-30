Шувалов объявил о планах ВЭБа приобрести блокпакет НПФ «Благосостояние»

Игорь Шувалов рассказал, что в ближайшее время ВЭБ купит блокпакет в негосударственном пенсионном фонде «Благосостояние», который работает с корпоративными программами РЖД

Игорь Шувалов (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

ВЭБ.РФ купит блокпакет в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) «Благосостояние», принадлежащем РЖД, Газпромбанку и РСХБ, рассказал журналистам предправления ВЭБа Игорь Шувалов.

«Мы планируем приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние». Ориентир по срокам — один-два месяца. Мы договорились о том, что РЖД, группа ВЭБ.РФ и Газпромбанк будут основными участниками НПФ «Благосостояние», — сообщил Шувалов.

Как появилась идея НПФ для ВЭБа

ВЭБ уже имеет опыт управления деньгами пенсионеров, принадлежащая ВЭБу государственная управляющая компания инвестирует деньгами «молчунов». На конец первого полугодия 2019 года ГУК ВЭБа управляла активами на 1,7 трлн руб., доходность от их инвестирования составила 8,42%. «Молчуны» — это граждане, которые остались в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), не выбрали себе ни один из негосударственных пенсионных фондов.

С 2016 года в правительстве и Центральном банке обсуждают возможные варианты реформирования пенсионной системы, наиболее известная концепция из предложенных — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Минфин в рамках системы ИПК обсуждал с ВЭБом возможность создания в ее периметре негосударственного пенсионного фонда. Концепция ИПК изначально подразумевала автоподключение граждан к отчислению денег с зарплаты на будущую пенсию в НПФ, наделение ГУК ВЭБа полномочиями негосударственного пенсионного фонда позволило бы ей продолжить инвестировать средства «молчунов» в новой системе. Общественное обсуждение системы ИПК так и не началось из-за разногласий в правительстве, ЦБ и администрации президента, и в итоге власти решили отказаться от концепции автоподписки. Минфин и ЦБ обещают представить новую систему «без принуждения к вступлению». ВЭБ от идеи получить свой собственный НПФ отказываться не стал.