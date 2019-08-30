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Шувалов объявил о планах ВЭБа приобрести блокпакет НПФ «Благосостояние»
Игорь Шувалов рассказал, что в ближайшее время ВЭБ купит блокпакет в негосударственном пенсионном фонде «Благосостояние», который работает с корпоративными программами РЖД
Игорь Шувалов (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

ВЭБ.РФ купит блокпакет в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) «Благосостояние», принадлежащем РЖД, Газпромбанку и РСХБ, рассказал журналистам предправления ВЭБа Игорь Шувалов.

«Мы планируем приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние». Ориентир по срокам — один-два месяца. Мы договорились о том, что РЖД, группа ВЭБ.РФ и Газпромбанк будут основными участниками НПФ «Благосостояние», — сообщил Шувалов.

Как появилась идея НПФ для ВЭБа

ВЭБ уже имеет опыт управления деньгами пенсионеров, принадлежащая ВЭБу государственная управляющая компания инвестирует деньгами «молчунов». На конец первого полугодия 2019 года ГУК ВЭБа управляла активами на 1,7 трлн руб., доходность от их инвестирования составила 8,42%. «Молчуны» — это граждане, которые остались в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), не выбрали себе ни один из негосударственных пенсионных фондов.

С 2016 года в правительстве и Центральном банке обсуждают возможные варианты реформирования пенсионной системы, наиболее известная концепция из предложенных — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Минфин в рамках системы ИПК обсуждал с ВЭБом возможность создания в ее периметре негосударственного пенсионного фонда. Концепция ИПК изначально подразумевала автоподключение граждан к отчислению денег с зарплаты на будущую пенсию в НПФ, наделение ГУК ВЭБа полномочиями негосударственного пенсионного фонда позволило бы ей продолжить инвестировать средства «молчунов» в новой системе. Общественное обсуждение системы ИПК так и не началось из-за разногласий в правительстве, ЦБ и администрации президента, и в итоге власти решили отказаться от концепции автоподписки. Минфин и ЦБ обещают представить новую систему «без принуждения к вступлению». ВЭБ от идеи получить свой собственный НПФ отказываться не стал.

«Если вы посмотрите на результаты по доходности [ГУК], они стабильно одни из самых высоких в системе», — сказал Шувалов. «Но это работа в системе обязательного, государственного пенсионного обеспечения», — отметил он. ВЭБ же хочет сделать упор на корпоративные программы.

Почему НПФ «Благосостояние»

«Благосостояние» — фонд, управляющий корпоративными пенсионными программами для сотрудников РЖД. В 2018 году РЖД по требованию закона пришлось акционировать НПФ, госкомпания владела в нем более 50%. При сохранении своей доли в фонде РЖД пришлось бы отражать его обязательства (более 300 млрд руб.) в своей отчетности, что усложнило бы для компании привлечение заимствований. Для фонда нашлись два инвестора: 49,9% получил Газпромбанк, а 19,5% другой госбанк — РСХБ. У РЖД остался блокпакет, еще 5,5% получили дочерние структуры госкомпании.

НПФ «Благосостояние» один из крупнейших фондов на рынке: его активы составляют 421 млрд руб., капитал 76 млрд руб., свидетельствует данные ЦБ за второе полугодие. Фонд не занимается размещением пенсионных накоплений (в рамках ОПС) и специализируется на корпоративных пенсионных программах, то есть негосударственном пенсионном обеспечении (НПО). Под его управлением 402 млрд руб. пенсионных резервов — средства 1,3 млн клиентов. Доходность от инвестирования накоплений после вычета выплаты в пользу менеджмента за полгода составила 7,25%.

ВЭБ не будет отказываться от ГУК, отметил Шувалов. «ГУК переформатироваться не будет, она продолжит работать с накоплениями. Мы будем как ГУК, с одной стороны, и продолжим работу по государственному пенсионному обеспечению и как акционер НПФ «Благосостояние», с другой стороны, будем предлагать комфортные условия гражданам по формированию будущей пенсии в рамках негосударственного пенсионного страхования», — подчеркнул предправления ВЭБа.

Выбор пал на «Благосостояние», потому что фонд занимается корпоративными программами, на которые собирается делать упор ВЭБ. «Предстоит проработать новые возможности работы с крупнейшими работодателями, которые заинтересованы в формировании пенсионных программ для своих сотрудников», — объяснил Шувалов.

Итоговая цель, по словам Шувалова, — создать пенсионный фонд, которому доверяли бы и власти, и граждане. «Мы в свое время с Центральным банком обсуждали, как в системе негосударственного пенсионного обеспечения создать игрока, негосударственный фонд, которому и правительство, и ЦБ, и организации-работодатели, и граждане смогут доверять. А также избежать неприятных ситуаций, в который раньше попадали некоторые НПФ», — сказал он.

Авторы: Антон Фейнберг, Павел Казарновский
Теги: Игорь Шувалов, ВЭБ, НПФ «Благосостояние»
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