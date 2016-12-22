Сборы «РГС Жизнь» Евгения Гинера упали на фоне роста рынка

Один из лидеров рынка страхования жизни «РГС Жизнь» сократила сбор премий в первом полугодии 2018 года на 40% к январю—июню прошлого года — с 28,6 млрд руб. до 17,1 млрд руб., следует из данных Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ). Снижение началось еще в первом квартале, но тогда оно составило 17,1%. Этого хватило, чтобы «РГС Жизнь» откатилась со второго на третье место в списке крупнейших страховщиков жизни.
Сборы по страхованию жизни, которое в настоящее время является драйвером всего страхового рынка, падают только у «РГС Жизнь».
Общие сборы на рынке страхования жизни в первом полугодии выросли на 42%, до 222 млрд руб., сообщили отраслевые ассоциации. У лидера рынка страхования жизни с долей 38% — «дочки» Сбербанка «Сбербанк Страхование жизни» — сборы премий выросли — на 85%, с 41 млрд руб. до 76,1 млрд руб. Сборы второго по размеру страховщика жизни «АльфаСтрахование-Жизнь» увеличились на 41%, составив 28,3 млрд руб. На четвертом месте — «Ренессанс жизнь», которая нарастила сборы на 50% (до 15 млрд руб.), сократив разрыв с «РГС Жизнь» до 2,1 млрд руб.
Рынок растет на продажах полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которое продается в основном через банковские каналы и позиционируется в качестве более доходного по сравнению со вкладами, ставки по которым снижаются. На ИСЖ пришлось 61% собранных премий (136 млрд руб.) по страхованию жизни. У лидеров рынка именно ИСЖ обеспечивает больше половины роста премий — у «Сбербанк Страхование жизни» и «АльфаСтрахование-Жизнь» на ИСЖ приходится по 67% от сборов (52 млрд руб. и 19 млрд руб. соответственно). У «РГС Жизнь» доля ИСЖ ниже — 59% (8,5 млрд руб.).
В «РГС Жизнь» сокращение премий по-прежнему объясняют отсутствием у компании банковского канала продаж, указывая, что самый большой рост показывают страховщики жизни, аффилированные с банками. «Основные движения рынка в ближайшее время будут связаны с тем, что компании в банковских группах будут расти опережающими темпами», — объяснял снижение премий генеральный директор «РГС Жизнь» Евгений Гуревич. По его словам, для выправления ситуации компания активно наращивает продажи через агентов, делая ставку на накопительное страхование жизни.
Банк «ФК Открытие», который ранее обеспечивал значительную часть продаж ИСЖ «РГС Жизнь», прекратил продажу полисов компании в апреле. Страховая компания «Росгосстрах», входящая в группу «Открытие», прекратила отношения с «РГС Жизнь» в конце января.
«РГС Жизнь» не вошла в периметр сделки по продаже «Росгосстраха» банку «ФК Открытие» в 2017 году, а была продана основным владельцем РГС Данилом Хачатуровым в декабре 2016 года своему знакомому Алхасу Сангулии. В апреле 2018 года стало известно, что собственником «РГС Жизнь» является президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер, который оформил права на владения по английскому праву без регистрации собственности в России.
После покупки «Росгосстраха» банк «ФК Открытие» попал под санацию через Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. Новое руководство банка высказывало недовольство отсутствием у «Росгосстраха» страховщика жизни и использованием «РГС Жизнь» бренда «Росгосстраха». В июне РГС создал собственную «дочку» по страхованию жизни — ООО «СК «РГС Страхование жизни» и подал иск к «РГС Жизнь» на 116 млрд руб. в связи с использованием товарного знака «Росгосстраха».