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Сборы «РГС Жизнь» Евгения Гинера упали на фоне роста рынка
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Сборы «РГС Жизнь» Евгения Гинера упали на фоне роста рынка
Финансы, 15:33
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Сборы «РГС Жизнь» Евгения Гинера упали на фоне роста рынка
Сборы «РГС Жизнь» Евгения Гинера, входящей в тройку лидеров страхования жизни, по итогам полугодия рухнули на фоне 40-процентного роста рынка. Причина — разрыв отношений с группой «Открытие»
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Один из лидеров рынка страхования жизни «РГС Жизнь» сократила сбор премий в первом полугодии 2018 года на 40% к январю—июню прошлого года — с 28,6 млрд руб. до 17,1 млрд руб., следует из данных Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ). Снижение началось еще в первом квартале, но тогда оно составило 17,1%. Этого хватило, чтобы «РГС Жизнь» откатилась со второго на третье место в списке крупнейших страховщиков жизни.

Сборы по страхованию жизни, которое в настоящее время является драйвером всего страхового рынка, падают только у «РГС Жизнь».

Гинер отреагировал на иск «Росгосстраха» на 116 млрд руб.
Финансы

Общие сборы на рынке страхования жизни в первом полугодии выросли на 42%, до 222 млрд руб., сообщили отраслевые ассоциации. У лидера рынка страхования жизни с долей 38% — «дочки» Сбербанка «Сбербанк Страхование жизни» — сборы премий выросли — на 85%, с 41 млрд руб. до 76,1 млрд руб. Сборы второго по размеру страховщика жизни «АльфаСтрахование-Жизнь» увеличились на 41%, составив 28,3 млрд руб. На четвертом месте — «Ренессанс жизнь», которая нарастила сборы на 50% (до 15 млрд руб.), сократив разрыв с «РГС Жизнь» до 2,1 млрд руб.

Рынок растет на продажах полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которое продается в основном через банковские каналы и позиционируется в качестве более доходного по сравнению со вкладами, ставки по которым снижаются. На ИСЖ пришлось 61% собранных премий (136 млрд руб.) по страхованию жизни. У лидеров рынка именно ИСЖ обеспечивает больше половины роста премий — у «Сбербанк Страхование жизни» и «АльфаСтрахование-Жизнь» на ИСЖ приходится по 67% от сборов (52 млрд руб. и 19 млрд руб. соответственно). У «РГС Жизнь» доля ИСЖ ниже — 59% (8,5 млрд руб.).

В «РГС Жизнь» сокращение премий по-прежнему объясняют отсутствием у компании банковского канала продаж, указывая, что самый большой рост показывают страховщики жизни, аффилированные с банками. «Основные движения рынка в ближайшее время будут связаны с тем, что компании в банковских группах будут расти опережающими темпами», — объяснял снижение премий генеральный директор «РГС Жизнь» Евгений Гуревич. По его словам, для выправления ситуации ​компания активно наращивает продажи через агентов, делая ставку на накопительное страхование жизни.

«ФК Открытие» выделит непрофильные активы в специальный банк
Финансы

Банк «ФК Открытие», который ранее обеспечивал значительную часть продаж ИСЖ «РГС Жизнь», прекратил продажу полисов компании в апреле. Страховая компания «Росгосстрах», входящая в группу «Открытие», прекратила отношения с «РГС Жизнь» в конце января.

«РГС Жизнь» не вошла в периметр сделки по продаже «Росгосстраха» банку «ФК Открытие» в 2017 году, а была продана основным владельцем РГС Данилом Хачатуровым в декабре 2016 года своему знакомому Алхасу Сангулии. В апреле 2018 года стало известно, что собственником «РГС Жизнь» является президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер, который оформил права на владения по английскому праву без регистрации собственности в России.

После покупки «Росгосстраха» банк «ФК Открытие» попал под санацию через Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. Новое руководство банка высказывало недовольство отсутствием у «Росгосстраха» страховщика жизни и использованием «РГС Жизнь» бренда «Росгосстраха». В июне РГС создал собственную «дочку» по страхованию жизни — ООО «СК «РГС Страхование жизни» и подал иск к «РГС Жизнь» на 116 млрд руб. в связи с использованием товарного знака «Росгосстраха».

Автор: Екатерина Литова.
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