ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,94 67,15 EUR Нал. 79,77 77,87 USD Бирж. 68,04 +0,76 EUR Бирж. 78,92 +1,07 USD ЦБ. 67,62 +0,44 EUR ЦБ. 78,20 +0,85 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6425,16 -22,54 IMOEX 2297,06 +0,23% RTSI 1065,34 -0,63% Brent 74,33 +2,47% DJIA 25750,29 -0,28% Nasdaq 7891,68 +0,41%
НПФ санируемого «ФК Открытие» объявил об избавлении от плохих активов
Лента новостей
«Роснефть» попросила у Путина льготы для сохранения доли России на рынке 22:10, Бизнес Сергей Шнуров стал наставником в шоу «Голос» 21:47, Технологии и медиа Представитель Козака назвал минимальной угрозу повышения цен на бензин 21:43, Бизнес Reuters узнал об отмене IPO крупнейшей нефтяной компании мира 21:22, Бизнес Мужчина погиб после удара молнии на Эльбрусе 21:20, Общество «Гамбург» отклонил предложение «Зенита» о трансфере олимпийского чемпиона 21:08, Спорт Афганистан отказался от участия в мирных переговорах в Москве 21:06, Политика Климкин заявил о «состоянии войны» между Россией и Украиной 20:57, Политика СМИ рассказали о плане переложить затраты по «закону Яровой» на Google 20:54, Технологии и медиа Минэкономразвития утвердило правила контрольных закупок 20:54, Экономика Минфин рассказал о схеме передачи капитала оборонному банку 20:43, Финансы ВМС Великобритании рассказали о российском фрегате в Ла-Манше 20:38, Политика НПФ санируемого «ФК Открытие» объявил об избавлении от плохих активов 20:29, Финансы В Великобритании загорелся крупный нефтеперерабатывающий завод 20:26, Общество Путин пригласил президента Финляндии на прогулку на своей яхте 20:25, Политика В НАТО ответили на опасения Путина по поводу продвижения альянса в Европе 19:58, Политика Власти запретили машинам на бензине и дизеле въезд в центр Лондона 19:55, Общество Forbes назвал имя актера с самыми большими доходами 19:51, Общество В субботу закроют пять станций Солнцевской линии московского метро 19:42, Общество Путин назвал «не чужим человеком» супруга главы МИД Австрии 19:36, Политика В центре Киева заглох и задымился направлявшийся на репетицию парада танк 19:28, Общество Орешкин рассказал об отсутствии планов «сильно менять» прогноз по рублю 19:23, Экономика Reuters узнал о заморозке Credit Suisse активов россиян на $5 млрд 19:12, Финансы Сбербанк решил отказаться от овердрафтных карт 19:11, Финансы Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 19:07, РБК и Сбербанк Солист Aerosmith потребовал от Трампа не использовать песни группы 19:06, Политика Голландский «Гронинген» отказался продать ЦСКА японского футболиста 18:57, Спорт Путин заявил о готовности «конкурировать со всеми» поставщиками газа 18:56, Политика
НПФ санируемого «ФК Открытие» объявил об избавлении от плохих активов
Финансы, 20:29
0
НПФ санируемого «ФК Открытие» объявил об избавлении от плохих активов
Объединенный негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «ЛУКОЙЛ-Гарант», входящий в периметр санации банка «ФК Открытие», заявил о полном избавлении от плохих активов. На оздоровление НПФ ЦБ пришлось выделить около 95 млрд руб.
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Объединенный НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» в августе полностью очистил свой портфель от проблемных активов, рассказал журналистам гендиректор фонда Денис Рудоманенко. 17 августа к «ЛУКОЙЛ-Гаранту» были присоединены НПФ электроэнергетики и НПФ РГС. Все три фонда входят в группу санируемого Центробанком с конца августа 2017 года «ФК Открытие», и им, как и материнскому банку, пришлось решать проблему плохих активов.

По словам гендиректора НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант», процессы объединения фондов и их оздоровления завершились практически одновременно, и это произошло неслучайно. «Сделано это было сознательно для того, чтобы на дату объединения фонды были полностью избавлены от наследия прошлого с точки зрения качества портфеля, финансовых результатов. То есть чтобы с даты объединения, с 17-го числа, НПФ начал свою жизнь с чистого листа», — сказал Рудоманенко. Сейчас в приоритете у НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» — вложения в ОФЗ и облигации с высокими рейтингами.

Рудоманенко отметил, что оздоровление портфеля НПФ проходило в два этапа. Первый закончился в декабре 2017 года — тогда по решению ЦБ фонды получили транш в размере 42,9 млрд руб. Эти деньги пошли на покрытие убытков. «Вторая итерация проходила в течение 2018 года и завершилась в августе. Наш акционер, «ФК Открытие», направил 31,8 млрд руб. на докапитализацию фондов», — сообщил Рудоманенко.

Часть активов, которая не вписывается в обновленную стратегию фонда, была реализована в рынок и передана в фонд непрофильных активов, создающийся ЦБ на базе банка «Траст». «Всего в 2018 году было реализовано активов на сумму 23,2 млрд руб. Основная их часть пошла в фонд непрофильных активов. А если говорить про продажи в рынок, то это прежде всего облигации «Открытие Холдинга», — пояснил Рудоманенко. 19 июля, как сообщали «Ведомости», на Московской бирже прошли аномально крупные сделки с облигациями «Открытие Холдинга». Восемь сделок на 1,57 млрд руб. было совершено в течение 20 минут, облигации были проданы по ценам значительно ниже номинала. С учетом двух этапов докапитализации НПФ и выкупа плохих активов на оздоровление НПФ ЦБ потратил около 95 млрд руб.

Достичь планируемой доходности выше 6% НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» в этом году не сможет, поскольку сроки докапитализации несколько сдвинулись по сравнению с первоначальными планами завершить процесс во втором квартале, отметил глава НПФ. В результате часть портфеля, которую необходимо было докапитализировать, не работала, сказал он. В марте в интервью banki.ru Рудоманенко говорил, что объединенный фонд может выйти на среднерыночные показатели и продемонстрировать доходность 6,5–7%.

Размер плохих активов, которые изначально были на балансе трех НПФ «ФК Открытие», сопоставим со средствами, выделенными ЦБ на финансовую помощь фондам, пояснил управляющий директор по корпоративным рынкам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. «Эффект избавления от проблемных активов ожидается только положительный. Однако выйти на среднерыночные показатели доходности НПФ в этом году, скорее всего, не сможет. Думаю, это произойдет только в следующем году», — сказал Митрофанов.

Автор: Анастасия Князева.
Теги: НПФ , "Лукойл-Гарант"
Главное
«Роснефть» попросила у Путина льготы для сохранения доли России на рынке Бизнес
Материалы по теме
Санируемый ЦБ банк создал второй по величине в России пенсионный фонд Финансы
«Ведомости» узнали о готовящейся смене владельца НПФ «Будущее» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter