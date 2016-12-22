НПФ санируемого «ФК Открытие» объявил об избавлении от плохих активов

Объединенный негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «ЛУКОЙЛ-Гарант», входящий в периметр санации банка «ФК Открытие», заявил о полном избавлении от плохих активов. На оздоровление НПФ ЦБ пришлось выделить около 95 млрд руб.

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Объединенный НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» в августе полностью очистил свой портфель от проблемных активов, рассказал журналистам гендиректор фонда Денис Рудоманенко. 17 августа к «ЛУКОЙЛ-Гаранту» были присоединены НПФ электроэнергетики и НПФ РГС. Все три фонда входят в группу санируемого Центробанком с конца августа 2017 года «ФК Открытие», и им, как и материнскому банку, пришлось решать проблему плохих активов.

По словам гендиректора НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант», процессы объединения фондов и их оздоровления завершились практически одновременно, и это произошло неслучайно. «Сделано это было сознательно для того, чтобы на дату объединения фонды были полностью избавлены от наследия прошлого с точки зрения качества портфеля, финансовых результатов. То есть чтобы с даты объединения, с 17-го числа, НПФ начал свою жизнь с чистого листа», — сказал Рудоманенко. Сейчас в приоритете у НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» — вложения в ОФЗ и облигации с высокими рейтингами.

Рудоманенко отметил, что оздоровление портфеля НПФ проходило в два этапа. Первый закончился в декабре 2017 года — тогда по решению ЦБ фонды получили транш в размере 42,9 млрд руб. Эти деньги пошли на покрытие убытков. «Вторая итерация проходила в течение 2018 года и завершилась в августе. Наш акционер, «ФК Открытие», направил 31,8 млрд руб. на докапитализацию фондов», — сообщил Рудоманенко.

Часть активов, которая не вписывается в обновленную стратегию фонда, была реализована в рынок и передана в фонд непрофильных активов, создающийся ЦБ на базе банка «Траст». «Всего в 2018 году было реализовано активов на сумму 23,2 млрд руб. Основная их часть пошла в фонд непрофильных активов. А если говорить про продажи в рынок, то это прежде всего облигации «Открытие Холдинга», — пояснил Рудоманенко. 19 июля, как сообщали «Ведомости», на Московской бирже прошли аномально крупные сделки с облигациями «Открытие Холдинга». Восемь сделок на 1,57 млрд руб. было совершено в течение 20 минут, облигации были проданы по ценам значительно ниже номинала. С учетом двух этапов докапитализации НПФ и выкупа плохих активов на оздоровление НПФ ЦБ потратил около 95 млрд руб.

Достичь планируемой доходности выше 6% НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» в этом году не сможет, поскольку сроки докапитализации несколько сдвинулись по сравнению с первоначальными планами завершить процесс во втором квартале, отметил глава НПФ. В результате часть портфеля, которую необходимо было докапитализировать, не работала, сказал он. В марте в интервью banki.ru Рудоманенко говорил, что объединенный фонд может выйти на среднерыночные показатели и продемонстрировать доходность 6,5–7%.

Размер плохих активов, которые изначально были на балансе трех НПФ «ФК Открытие», сопоставим со средствами, выделенными ЦБ на финансовую помощь фондам, пояснил управляющий директор по корпоративным рынкам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. «Эффект избавления от проблемных активов ожидается только положительный. Однако выйти на среднерыночные показатели доходности НПФ в этом году, скорее всего, не сможет. Думаю, это произойдет только в следующем году», — сказал Митрофанов.