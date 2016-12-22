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Суд отклонил иск «Росгосстраха» к «РГС Медицине» о товарных знаках
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Суд отклонил иск «Росгосстраха» к «РГС Медицине» о товарных знаках
Финансы, 27 авг, 22:53
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Суд отклонил иск «Росгосстраха» к «РГС Медицине» о товарных знаках

Столичный арбитраж отклонил иск страховой компании «Росгосстрах» к страховщику «РГС Медицина» об использовании товарного знака. Об этом сообщает ТАСС.

Представители «Росгосстраха» требовали признать недействительным договор, заключенный с «РГС Медицина» в 2017 году, о предоставлении права страховщику на использование товарного знака компании. Сделка была проведена перед сменой собственника «Росгосстраха» и переходу под контроль к банку ФК «Открытие», при этом «РГС Медицина» и другой страховщик, «РГС Жизнь», перешли к другим собственникам.

«Росгосстрах» подал иск к своему бывшему гендиректору на 241,8 млн руб.
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В июне 2018 года «Росгосстрах» подал иск к «РГС Медицина», в качестве третьих лиц были заявлены ЦБ и Федеральная служба по интеллектуальной собственности. В «Росгосстрахе» потребовали взыскать со страховщика 61 млн руб. за использование товарного знака в 2017 году. По словам представителя ответчика, «РГС Медицина» не получала требований о смене фирменного наименования, схожего с товарным знаком «Росгосстраха».

В июне 2018 года «Росгосстрах» также подал иск к страховщику «РГС Жизнь» из-за товарного знака на 116,5 млрд руб.

Теги: «Росгосстрах» , Арбитражный суд , Судебный иск , страховщики
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