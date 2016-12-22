В «Гознаке» рассказали о возможных изменениях дизайна банкнот

Глава предприятия пояснил, что при обсуждении изменений будут ориентироваться на успешность использования банкнот номиналом 200 и 2 тыс. руб.

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Есть предпосылки для изменения дизайна российских банкнот, заявил генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук, передает «Интерфакс». Трачук при этом напомнил, что окончательное решение остается за Центробанком.

По словам руководителя «Гознака», возможные изменения, которые будут вносить в дизайн купюр, будут основаны на наблюдениях за новыми банкнотами номиналом 200 и 2 тыс. руб. Трачук пояснил, что для этого Банк России должны устроить результаты проверки этих купюр на долговечность, надежность и устойчивость защиты.

«У нас базовый дизайн банкнот — это разработка 1995–1997 годов. Поэтому объективно предпосылки [для изменения] сформировались», — пояснил Трачук, добавив, что Банк России, скорее всего, будет заинтересован в более «радикальном» обновлении этих купюр. Он также уточнил, что пока нет решений, какой конкретно номинал купюр эти изменения затронут.

Новые банкноты номиналом 200 и 2 тыс. руб. были введены в обращение осенью 2017 года. Первыми они появились в Москве и тех в регионах, которые были изображены на этих купюрах, — в Крыму и на Дальнем Востоке (на банкноте 2 тыс. руб. изображен Владивосток и космодром Восточный, на купюре в 200 руб. — Севастополь). Для их популяризации ЦБ выпустил видеоролик, в съемках которого участвовала и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В июле Центробанк сообщил, что с начала года количество банкнот номиналом 200 руб. в обращении выросло почти в 14 раз, а номиналом 2 тыс. руб. — в 11 раз. В том же месяце стало известно о первой выявленной поддельной купюре в 2 тыс. руб. В «Гознаке» тогда заявили, что эти подделки были распечатаны на принтере.