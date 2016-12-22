ЦБ рассказал об увеличении в обращении банкнот 200 и 2000 руб.

Количество банкнот номиналом 200 руб. в обращении в России с начала года выросло почти в 14 раз, а номиналом 2000 руб. — в 11 раз. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

За первую половину этого года объем наличных денег в обращении вырос на 240,9 млрд руб. Общее количество банкнот увеличилось на сумму 238,2 млрд руб., а монет — на 2,7 млрд руб.

По данным на 1 июля в обращении Банка России находилось денежных знаков на сумму 9,8 трлн руб., из которых банкнот — 9,7 трлн руб., а монет — 0,1 трлн руб.

О выпуске в обращение новых банкнот номиналом 2000 и 200 руб. заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина 12 октября 2017 года. В декабре ЦБ для популяризации новых купюр выпустил шуточный видеоролик под названием «Новые купюры 2000 и 200 руб. странно действуют на людей», одной из героинь которого стала глава регулятора Эльвира Набиуллина.