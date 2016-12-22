«Гознак» назвал новые подделки купюр в ₽2000 распечатанными на принтере

Все выявленные ЦБ фальшивки такого номинала были низкокачественными подделками, рассказали в «Гознаке». Злоумышленники, по мнению представителей предприятия, рассчитывали на невнимательность россиян

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Фальшивые купюры номиналом в 2 тыс. руб., выявленные Банком России, были распечатаны на принтере, рассказали в пресс-службе предприятия, занимающегося исследованиями, разработкой и производством в области государственных знаков России, «Гознак».

Ранее 18 июля ЦБ впервые отчитался об обнаружении таких поддельных банкнот. За II квартал, согласно отчету регулятора, специалисты выявили 16 таких купюр. В обращение банкноты номиналом в 2 тыс. руб. были запущены в России в октябре прошлого года.

«Насколько нам известно, фальшивые банкноты 2 тыс. руб., учтенные Банком России в своем отчете, относятся к грубым подделкам, распечатанным на принтере», — заявили, комментируя эту информацию в «Гознаке». Делая подобные подделки, злоумышленники, как пояснили представители предприятия, в первую очередь рассчитывают на невнимательность россиян и их незнание защитных признаков подлинности новых банкнот.

«Для человека, интересовавшегося информацией о новых банкнотах 200 и 2 тыс. руб., не составит труда выявить подобного рода фальшивку», — подчеркнули в «Гознаке», заметив, что появления в России качественных подделок купюр этих номиналов на предприятии в ближайшее время не ожидают.​

На банкноте в 2 тыс. руб. изображен Владивосток и космодром Восточный, на купюре в 200 руб. — Севастополь.

Ранее, в феврале, о попытке расплатиться фальшивкой номиналом 2 тыс. руб. сообщала прокуратура Амурской области. После этого, в апреле, местные полицейские отчитались о задержании изготовителя подделки. Купюру тогда приняли к оплате на автозаправке, сомнение она вызвала только при пересчете выручки.