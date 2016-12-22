ЦБ впервые отчитался о выявлении поддельных двухтысячных купюр

Банк России выявил первые подделки новой банкноты номиналом 2 тыс. руб. За II квартал обнаружено 16 таких купюр. Раньше в статистике ЦБ подобная информация не отражалась. 200-рублевые купюры пока не подделывают

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Банк России сообщил, что во втором квартале было выявлено 16 поддельных купюр номиналом 2 тыс. руб. В статистике ЦБ информация о подделке такой банкноты, поступившей в обращение в октябре прошлого года, отражается впервые: в отчетах за 2017-й и первый квартал 2018 года подобные подделки не упоминаются. Данных о фальшивых 200-рублевых банкнотах, выпущенных в обращение одновременно с двухтысячной, у ЦБ нет.

С начала года количество новых купюр в обращении выросло более чем в 10 раз, также проинформировал Центробанк: 200-рублевых стало в 14 раз больше, двухтысячных — в 11 раз. Всего по состоянию на 1 июля в обращении денежные знаки на 9,8 трлн руб., из них банкнот — на 9,7 трлн руб.​ Доля двухтысячных купюр — 3% от общей суммы банкнот в обращении и 2% от общего количества, а 200-рублевых — 2% от общего количества.

В феврале о попытке расплатиться фальшивкой номиналом 2 тыс. руб. сообщала прокуратура Амурской области. Инцидент произошел на автозаправке в селе Среднебелая. Банкнота была получена оператором АЗС от клиента, расплатившегося за топливо. В апреле местное МВД отчиталось о задержании мошенника, который распечатал купюру на струйном принтере.

О выпуске в обращение банкнот номиналом 2 тыс. руб. с изображением Владивостока и космодрома Восточный и 200 руб. с изображением Севастополя глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила 12 октября. После этого появились жалобы потребителей, что многие торговые точки отказываются принимать незнакомые банкноты. Для их популяризации ЦБ выпустил видеоролик под названием «Новые купюры 2 тыс. и 200 руб. странно действуют на людей», одной из героинь которого стала сама поющая Набиуллина.

По данным ЦБ, самой популярной для подделки банкнотой в России по-прежнему остается пятитысячная: за второй квартал было обнаружено 6825 таких фальшивок на общую сумму 34 млн руб., на 1082 больше, чем в первом квартале. На втором месте стабильно идет купюра достоинством 1 тыс. руб.: ее подделали 2338 раз (почти столько же, сколько и в предыдущем квартале, — 2428). Купюры меньших номиналов подделывать невыгодно, их выявляется в десятки раз меньше.

Количество выявленных в России подделок иностранных купюр во втором квартале уменьшилось до 617 против 869 в предыдущем. Самый популярный для подделок — доллар США (556 купюр), евро ему проигрывает более чем в десять раз (46). Кроме того, обнаружены 13 фальшивых банкнот в китайских юанях и две — в британских фунтах, говорится в отчете ЦБ.