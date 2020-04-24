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Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex

Мартовское падение рубля привело к повышенному спросу инвесторов на услуги форекс-дилеров. Трейдеры сообщают о приросте активных клиентов на 30% за первый квартал, количество сделок выросло на 70%
Фото: Amanda Perobelli / Reuters
Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Ассоциация форекс-дилеров (АФД) отчиталась о росте числа активных клиентов у ее участников, а также об увеличении торгового оборота. Количество сделок в первом квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом выросло на 68%, а число активных клиентов — на 34%, говорится в отчетности ассоциации на основе данных самих дилеров (есть у РБК).

За первые три месяца форекс-дилеры заключили 724 тыс. сделок, торговый оборот их клиентов составил 1,6 трлн руб. Активно на этом рынке играли 3222 человека. В четвертом квартале 2019 года дилеры заключили только 430 тыс. сделок, торговый оборот по ним составил 1,3 трлн руб., активными были 2398 клиентов. За первый квартал 2019 года, когда подобная статистика появилась впервые, показатели были более скромными: около 1 тыс. клиентов заключили 218 тыс. сделок, а торговый оборот превысил 1 трлн руб.

Форекс-дилеры предлагают физическим лицам производные финансовые инструменты на валюту или валютные пары на международном внебиржевом валютном рынке Forex. Клиент может играть на рынке на заемные деньги. Сейчас лицензии на такую деятельность в России есть только у четырех компаний — «Альфа-Форекс», «ВТБ Форекс», «ПСБ-Форекс» и «Финам Форекс» (все члены АФД). В конце 2018 года ЦБ отозвал лицензии у пяти крупнейших игроков, посчитав, что они действовали недобросовестно, используя российские «дочки» для привлечения россиян в зарубежные структуры в офшорах, не подпадающие под контроль регулятора.

Что привлекло россиян на валютный рынок

Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов. Второй — активизация рекламных кампаний некоторых дилеров.

«Текущая ситуация в мире серьезно затронула все финансовые площадки, в том числе и рынок Forex, где в последние месяцы мы наблюдаем повышенную волатильность. Это и стало, на наш взгляд, основной причиной повышения активности среди трейдеров», — сообщил РБК генеральный директор «ВТБ Капитал Форекс» Сергей Жаров. В марте у форекс-подразделения ВТБ новых клиентов было в два раза больше, чем в январе и феврале. «При этом был зафиксирован рост числа активно торгующих клиентов: на 8% по итогам первого квартала к аналогичному периоду прошлого года», — уточнил Жаров.

Приток клиентов связан с традиционным ростом интереса граждан нашей страны к валютному рынку в кризисные моменты, уверена гендиректор «Финам-Форекс» Зоя Неделько. В последнее время количество сделок выросло, как и остатки средств клиентов на номинальном счете, отметила она.

Активная клиентская база «Альфа-Форекс» выросла в два раза по сравнению с прошлым кварталом, подтверждает управляющий директор компании Кирилл Дронов. «В условиях пандемии люди остаются дома и ищут альтернативные источники дохода, в том числе финансовые рынки. У клиентов стало больше времени на торговлю, поэтому и количество сделок выросло», — отметил он.

До развала сделки ОПЕК+ и усиления волатильности на рынках, вызванной распространением коронавируса, доллар торговался на уровнях ниже 70 руб. 10 марта, в первый рабочий день после развала сделки нефтяного картеля рубль потерял около 5%: доллар подорожал до 71,8 руб. На фоне двукратного обвала цен на нефть уже 18 марта курс рубля опускался ниже 80 руб. за доллар: национальная валюта стала второй по волатильности в мире, уступив только мексиканскому песо.

ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля
Финансы
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Резкий обвал рубля во многом объяснялся поведением нерезидентов и «дочек» иностранных банков, которые существенно нарастили покупки иностранной валюты, следовало из данных ЦБ. Например, 10 марта они купили валюту на 82,2 млрд руб. На всех рынках возникла проблема с долларовой ликвидностью, поэтому инвесторы выходили из активов стран с развивающимися рынками, объяснили РБК аналитики. Впоследствии рубль частично отыграл падение. В четверг, 23 апреля, доллар опустился ниже 75 руб.

Граждане в марте пошли не только на рынок Forex: Мосбиржа отчиталась, что на начало апреля 4,57 млн физлиц открыли брокерские счета. За март их число увеличилось на 320 тыс. Это в два раза больше, чем средний ежемесячный прирост новых клиентов брокеров. Инвесторы проявляют интерес, поскольку есть возможность купить по привлекательной цене резко подешевевшие активы, сказал РБК инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Продолжается переток средств из вкладов на рынок ценных бумаг на фоне низких ставок и введения налога на доход по депозитам, отметил он.

На что жалуются форекс-дилеры

Сейчас количество новых клиентов на рынке Forex снижается, потому что по закону его участники не могут принимать клиентов удаленно, как другие участники рынка ценных бумаг, отмечает Дронов. «В итоге клиентам стали доступны только офшорные компании, нелегально работающие в России, ведь у них можно регистрироваться удаленно. Клиенты сейчас не могут приехать в офис легальной компании, поэтому вынуждены уходить в офшоры», — сетует он.

«В апреле произошло замедление притока новых клиентов, что объясняется, на наш взгляд, введенными ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции и отсутствием у форекс-дилеров возможности удаленной идентификации клиентов при заключении договора», — отмечает Неделько.

Услугами офшорных компаний всегда пользовались больше клиентов, чем официальных. По данным АФД, у четырех компаний, работающих на рынке официально, 15,7 тыс. рамочных договоров с клиентами. А число клиентов офшорных форекс-трейдеров оценивалось в 500 тыс. Центральный банк не в восторге от этого бизнеса, признал еще в 2017 году зампред ЦБ Сергей Швецов, и назвал рынок рискованным для населения, шансы проиграть на нем в разы превышают шансы заработать.

В разрабатываемом законе о квалифицированных инвесторах ЦБ планирует предусмотреть ограничения для доступа на рынок Forex: неквалифицированные инвесторы смогут заключать сделки только после сдачи теста и со сниженным плечом (речь идет о торговле на заемные деньги).

Автор: Павел Казарновский
Теги: Форекс, обвал рубля
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