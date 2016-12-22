МВД разоблачило миллиардное хищение на рынке Forex

Сотрудники полиции задержали участников группы, которые занимались махинациями на рынке Forex. Жертвами злоумышленников стали свыше тысячи человек

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Деятельность преступной группы задокументировали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, рассказала РБК официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, подозреваемые использовали известный бренд и привлекали деньги граждан под видом предоставления услуг по организации на рынке Forex.

Участники группы использовали специализированную компьютерную программу, в которой гражданам открывали «игровые» счета с отражением якобы зачисленных денежных средств. После этого счета «обнулялись» с помощью специального плагина. В общей сложности, как рассказала Волк, пострадали свыше тысячи человек. Общая сумма ущерба, по предварительным данным, превысила 1 млрд руб.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России, проведены более 30 обысков, изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации.

В отношении трех активных участников группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.