Генпрокуратура в августе начнет массовую проверку пенсионных фондов

Генпрокуратура проверит, как пенсионные фонды соблюдают требования закона. По словам заместителя генпрокурора, по итогам этой проверки будут приняты решения об открытии уголовных дел

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Массовая проверка пенсионных фондов на предмет исполнения ими требований законодательства Генеральная прокуратура начнет в августе. Такое заявление сделал первый замглавы ведомства Александр Буксман, передает корреспондент РБК.

«По поручению президента с августа мы приступаем к проверке исполнения законодательства пенсионными фондами», — сообщил он на расширенной коллегии надзорного ведомства по итогам первого полугодия.

По словам Буксмана, правовую оценку — «в том числе уголовную» — в ходе этой проверки получат факты незаконного перевода пенсионных накоплений граждан из Пенсионного фонда России в нецелевое использование. Замглавы Генпрокуратуры призвал провести эту проверку «с особой тщательностью».

Ранее Центробанк провел собственную проверку негосударственных пенсионных фондов. По ее итогам ЦБ подготовил ряд исков к их владельцам и менеджерам, рассказывала глава регулятора Эльвира Набиуллина.