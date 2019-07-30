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Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,7%) прогноз UniCredit к 29.07.20
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Финансы ,  
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Генпрокуратура в августе начнет массовую проверку пенсионных фондов
Генпрокуратура проверит, как пенсионные фонды соблюдают требования закона. По словам заместителя генпрокурора, по итогам этой проверки будут приняты решения об открытии уголовных дел
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Массовая проверка пенсионных фондов на предмет исполнения ими требований законодательства Генеральная прокуратура начнет в августе. Такое заявление сделал первый замглавы ведомства Александр Буксман, передает корреспондент РБК.

«По поручению президента с августа мы приступаем к проверке исполнения законодательства пенсионными фондами», — сообщил он на расширенной коллегии надзорного ведомства по итогам первого полугодия.

По словам Буксмана, правовую оценку — «в том числе уголовную» — в ходе этой проверки получат факты незаконного перевода пенсионных накоплений граждан из Пенсионного фонда России в нецелевое использование. Замглавы Генпрокуратуры призвал провести эту проверку «с особой тщательностью».

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Ранее Центробанк провел собственную проверку негосударственных пенсионных фондов. По ее итогам ЦБ подготовил ряд исков к их владельцам и менеджерам, рассказывала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Несмотря на все принятые властями меры, создать в России эффективную государственную пенсионную систему пока не удалось, отметила ранее аудитор Счетной палаты Светлана Орлова во время выступления в Госдуме. По ее словам, не удалось снизить дефицит Пенсионного фонда России, которого планировалось достичь за счет отмены индексации пенсий для работающих пенсионеров. Причиной того, что особого влияния на сбалансированность бюджета ПФР данная мера не оказала, аудитор назвала сокращение численности работающих пенсионеров.

12 июля Басманный суд Москвы арестовал замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова по подозрению в получении взятки в размене 4,4 млн руб. от директора департамента ООО «Техносерв Менеджмент» Алексея Копейкина. Глава ПФР Антон Дроздов дал своему задержанному заместителю положительную характеристику, отметив, что тот успешно координирует работу ПФР по вопросам внедрения и развития информационных технологий.

Авторы: Наталья Демченко, Дмитрий Серков
Теги: Пенсионный фонд, Генпрокуратура, проверка
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