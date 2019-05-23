Набиуллина заявила о подготовке исков к владельцам убыточных НПФ

По словам председателя ЦБ, регулятор работает для возмещения убытков собственниками и менеджментом, которые довели фонды до плачевного состояния

Эльвира Набиуллина (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Банк России готовит иски к владельцам и менеджерам негосударственных пенсионных фондов, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».

По ее словам, для негосударственных пенсионных фондов введена фидуциарная ответственность, которая подразумевает, что они должны возмещать убытки, если будет доказано, что они вложились в активы не по наилучшим условиям.

«Пока ни одного случая применения санкций за нарушение у нас не было, но есть и второе направление: требование о возмещении убытков собственниками и менеджментом, которые довели фонды до плачевного состояния», — пояснила глава ЦБ. По словам Набиуллиной, в настоящий момент ведется юридическая работа по подаче исков.

В конце апреля Банк России обнаружил вывод пенсионных накоплений из негосударственного пенсионного фонда «Аквилон» через сделки на рынке облигаций, осуществляемые сотрудниками управляющей компания «Тринфико» и «КИТ Финанс Трейд». По данным ЦБ, председатель инвестиционного комитета «Тринфико» Фарит Закиров провел около 600 невыгодных для НПФ сделок с 68 выпусками облигаций с марта по декабрь 2015 года. Единственным контрагентом по этим сделкам была «КИТ Финанс Трейд», сделки с которой были стабильно убыточными в отличие от других контрагентов. Они принесли пенсионному фонду 57 млн руб. убытка.

