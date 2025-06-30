Греф рассказал о борьбе с киберармиями США и Украины

Против Сбербанка в последние годы действуют сразу две киберармии — Украины и США, рассказал Греф. Вместе с тем он заверил, что у банка не было ни одного инцидента, связанного с потерей личных данных клиентов или банковских данных

Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Сбербанк обладает разветвленной структурой управления и мощной системой технической защиты данных клиентов от кибермошенничества, однако в этом вопросе не стоит забывать, что речь идет о постоянном соревновании «снаряда и брони с хакерами», заявил председатель правления банка Герман Греф в интервью в рамках годового собрания акционеров.

«Против нас последние годы воюют киберармия Украины, киберармия США. Поэтому это очень сильные противники. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы оставаться на высоте, никогда не допустить потери данных», — рассказал он.

Греф отметил, что не говорит о полной защите всей инфраструктуры банка от проникновения. Вместе с тем он заверил, что у Сбербанка не было ни одного инцидента, связанного с потерей личных данных клиентов или потерей банковских данных. По итогам 2024 года показатель защиты денежных средств клиентов в Сбербанке составил 99,9%.

«У нас по сей день нет [утечек данных]. Я всегда стучу по дереву на предмет никогда не говори никогда. Это всегда соревнование снаряда и брони с хакерами», — отметил Греф.

О том, что против России действуют не только неорганизованные хакеры, но и «спонсируемые киберармии», председатель правления Сбербанка говорил и в ноябре 2024 года. Тогда он отметил, что победить в борьбе с хакерами без использования искусственного интеллекта невозможно, поскольку они всегда будут находить «слабые звенья».

По оценке Банка России, мошенники в 2024 году украли у россиян с банковских счетов рекордные 27,5 млрд руб., что выше показателя 2023 года на 74,4%. При этом основной объем денежных средств — 26,9 млрд руб. — был украден со счетов физических лиц. У юридических лиц было украдено всего лишь 1,2 млрд руб. Из украденных средств банки вернули клиентам 2,7 млрд руб., что составляет 9,9% от общего объема.